

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف أول عالميا في التنس، من ربع نهائي بطولة رولان غاروس، حسب ما أعلن منظمو ثانية البطولات الأربع الكبرى، بسبب «إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى» اكتشفت خلال التصوير بالرنين المغناطيسي.



وكان مقررا أن يلتقي ديوكوفيتش البالغ من العمر 37 عاما والذي تعرض للإصابة خلال مباراته في ثمن النهائي ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والتي أكملها باستخدام جرعة عالية من مضادات الالتهاب، مع النرويجي كاسبر رود ولكن «اضطر إلى الانسحاب»، وفقا لبيان منظمي البطولة.



وكان ديوكوفيتش الذي كان يسعى إلى إحراز لقبه الخامس والعشرين في الغراند سلام والانفراد بالرقم القياسي في حقبتي الهواة والاحتراف، أوضح عقب فوزه على سيروندولو 6-1 و5-7 و3-6 و7-5 و6-3 في مباراة ماراثونية استغرقت أربع ساعات و37 دقيقة، أنه ليس واثقا من قدرته على خوض ربع النهائي بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته اثر انزلاقه في الشوط الثالث من المجموعة الثانية.



وقال عقب فوزه الـ370 في البطولات الأربع الكبرى «في الأسابيع الأخيرة، شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي اليمنى، لكن لا علاقة لذلك بإصابة مقلقة. لقد لعبت بهذه الاصابة في دورات ولم يحدث أي شيء حتى اليوم. لكن في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، تزحلقت، وأثر ذلك على ركبتي».



وأضاف «لا أعرف ماذا سيحدث، وإذا كنت سأتمكن من دخول الملعب واللعب»، موضحا أن إصابته مرتبطة بنقص التراب في الملعب وأنه اضطر إلى إكمال المباراة بفضل مضادات الالتهاب.



وكان ديوكوفيتش عانى بدنيا في الدور الثالث عندما احتاج إلى أربع ساعات و29 دقيقة للتخلص من عقبة الإيطالي لورنتسو موزيتي في مباراة انتهت في تمام الساعة 3:07 من صباح الأحد الماضي، عندما أصبحت أكثر مباراة تنتهي في وقت متأخر في تاريخ البطولة الفرنسية.



واشتكى ديوكوفيتش يومها من حالة الأرضية الترابية للملعب، وكرر الأمر ذاته ضد سيروندولو، مطالبا بمسح الملعب بشكل أكثر انتظاما.



وقال ديوكوفيتش: «هل كان بالإمكان تفادي هذه الإصابة؟ ربما لو كان هناك المزيد من الصيانة المتكررة للملعب».



وكان الإيطالي يانيك سينر أكبر مستفيد من انسحاب ديوكوفيتش حيث ضمن صدارة التصنيف العالمي حيث كان يتعين على الصربي بلوغ المباراة النهائية لضمان بقائه على عرش تصنيف الكرة الصفراء.



وسيصبح سينر البالغ من العمر 22 عاما، أول إيطالي في صدارة التصنيف العالمي، بغض النظر عن نتيجته في رولان غاروس حيث بلغ نصف النهائي بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف العاشر 6-2 و6-4 و7-6 (7-3).



واستفاد رود بدوره من انسحاب ديوكوفيتش، حيث ضمن بلوغه نصف النهائي المقرر الجمعة المقبل دون أن يلعب وسينتظر الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف الرابع أو الأسترالي أليكس دي مينور الحادي عشر والمقررة غدا الأربعاء.



وأمضى ديوكوفيتش 428 أسبوعا قياسيا على قمة التصنيف العالمي.



وتذكر إصابته في هذه التوقيت بأسوأ بداية له لموسم منذ 2018، عندما لم يفز بأي دورة حتى حصل على لقب بطولة ويمبلدون.



وكانت آخر مرة انسحب فيها ديوكوفيتش من إحدى البطولات الأربع الكبرى إلى فلاشينغ ميدوز عام 2019، عندما أجبرته مشكلة في الكتف على الانسحاب أمام السويسري ستان فافرينكا في ثمن النهائي.



ويواجه ديوكوفيتش الآن سباقا مع الزمن كي يكون جاهزا لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من يوليو المقبل.



وتوج الصربي بلقب نادي عموم إنجلترا سبع مرات بفارق لقب واحد عن الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.