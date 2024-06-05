

قال أمين السر العام في النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي إن عدم استجابة الهيئة العامة للرياضة لصرف المخصصات المالية والتفرغات الرياضية يمكن أن يؤثر سلبا على مشاركة عدم قدرة اللاعبين ومنتخبات الغوص على المشاركة في البطولات ومنها بطولات العالم، لافتا إلى أن تأمين التمويل المناسب وتوفير التفرغات الرياضية للاعبين هو أمر حاسم في تطوير وتعزيز الرياضة، خصوصا أننا نملك لاعبين مصنفين ولديهم رصيد ميداليات دولية تضعهم على قائمة المنافسين في منصات التتويج العالمية.



وأوضح أن خيارات التمويل البديلة والشراكات مع القطاع الخاص والجهات المهتمة بتأمين الدعم المالي للمنتخبات الوطنية في الغوص ليست كافية.



واختتم الصرعاوي قائلا: «من الضروري أن تعمل هيئة الرياضة على توفير الدعم المالي والتفرغات الرياضية للمنتخبات الوطنية، حيث يعتبر الغوص رياضة مهمة وان لاعبينا يمثلون المنتخبات في البطولات العالمية ويتم اعتبار الرياضيين والفرق الوطنية أولوية، لذا يجب توفير جميع الموارد اللازمة لهم لتحقيق النجاح وتمثيل بلدهم بأفضل شكل ممكن».