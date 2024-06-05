

تأهل فريق النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لكرة السلة على الكراسي المتحركة للدور نصف النهائي لبطولة أجيال الغد الثامنة لأندية غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة سبعة أندية وتستمر حتى 7 من يونيو الجاري.



وجاء التأهل المستحق بعد تحقيق الفريق الفوز الثاني له بالبطولة على نظيره خورفكان الرياضي الاماراتي 68-38 ليتصدر مجموعته بالبطولة عقب فوزه الكبير على نادي المستقبل الفلسطيني 70-24 في افتتاح البطولة.



وقال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري إن هذا التأهل جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم لاعبو النادي مستويات رفيعة، مشيدا بمجهودهم الوافر الذي أثمر هذا التفوق المميز في مجموعته.