

شارك رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة ومؤتمر الاتحاد الآسيوي والذي ترأسه رئيس «آسيوي الترايثلون» الأمير فيصل بن جلوي، كذلك اجتماع غرب آسيا للترايثلون، والذي أقيم في الرياض خلال الفترة من مطلع يونيو الجاري ولغاية 4 من الشهر ذاته.



وبهذه المناسبة، قال الكندري إن مشاركته في هذه العموميات والاجتماعات للترايثلون جاءت إيجابية وناجحة، مضيفا: «الاجتماعات هدفت الى تطوير الترايثلون في دول القارة الآسيوية ودول غرب القارة، ودعم الاتحاد الدولي للقارة الصفراء، إذ حضرت رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون ماريسول ورئيسة اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي زيتا، ورئيس لجنة المسابقات انتونيو، كما تم خلال الاجتماعات، تحديد مكان بطولة آسيا المقبلة والتي ستقام في مدينة الخبر بالسعودية، إلى جانب تحديد موعد ومكان بطولة غرب آسيا والتي ستقام ديسمبر المقبل في الفجيرة بالإمارات».



وبين أن الكويت تقدمت بالترشح لعضوية لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للترايثلون، كما نوه إلى توقيع اتفاقية تعاون مع دول وسط آسيا باللعبة والتي انضمت إلى اتحاد غرب آسيا.