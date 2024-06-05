

أصبح الحكم الدولي للتنس أحمد سلمان خلف أول حكم كويتي يشارك في إدارة مباريات بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس»، إحدى أعرق وأهم بطولات الكرة الصفراء العالمية.



وقد جاءت مشاركة خلف بعدما حصل على الشارة الدولية البرونزية إلى جانب زميله الحكم الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام، ومساهمته في إدارة مباريات بطولة ويمبلدون الدولية العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن.



وأجاد خلف في إدارة المباريات التي أسندت إليه في «رولان غاروس»، وأعطى انطباعا رائعا عن قدرات الحكم الكويتي، وما وصل إليه من تطور على المستويين الإداري والفني، في البطولة التي تمتد منافساتها حتى 9 يونيو المقبل في باريس، ويشارك فيها نخبة لاعبي العالم.

هذا، وأبدى خلف سعادته بالدعوة التي تلقاها من الاتحاد الدولي للعبة، وقال: أشكر الاتحاد الكويتي للتنس، والهيئة العامة للرياضة على دعمهم الكبير وتذليل كل العقبات من أجل أفضل مشاركة ممكنة، وفرحتي كبيرة لكوني أول كويتي يشارك في إدارة مباريات إحدى بطولات «الغراند سلام».

وأكد خلف أن الحكم الكويتي قادر على تقديم صورة مشرفة للرياضة الكويتية، سواء في البطولات القارية أو الدولية، مضيفا:«العام الماضي شاركت في بطولة ويمبلدون، واليوم اشارك في رولان غاروس بناء على معايير عالمية عالية، كما تم اختياري للمشاركة في إدارة مباريات أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل. أتمنى التوفيق لجميع الحكام في مختلف الألعاب».



إلى ذلك، انتهى مشوار التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالميا، عند الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، وذلك بخسارتها أمام الأميركية كوكو غوف المصنفة ثالثة 6-4 و2-6 و3-6 أمس.



من جانبه، كشف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا عن انه ليس واثقا من قدرته على خوض الدور ربع النهائي في رولان غاروس اثر تعرضه لإصابة في ركبته خلال مباراته ضد الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الاثنين والتي حسمها في خمس مجموعات.

وقال ديوكوفيتش: «لا أدري ما اذا كنت قادرا على دخول ارضية الملعب وخوض المباراة» في الدور ربع النهائي ضد النرويجي كاسبر رود. وتجاوز ديوكوفيتش فخ الأرجنتيني سيروندولو في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و37 دقيقة ليخرج فائزا 6-1، 5-7، 3-6، 7-5، 6-3.