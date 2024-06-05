

تتصدر فرنسا وإنجلترا بورصة الترشيحات للفوز بلقب كأس أوروبا «يورو 2024» التي تستضيفها غريمتهما ألمانيا اعتبارا من 14 يونيو على بعض من أفضل الملاعب في القارة العجوز عبر دولة مهووسة بكرة القدم.



وخلافا للنهائيات الماضية التي أقيمت في صيف 2021 بـ11 مدينة و11 دولة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاق البطولة، تنظم النسخة السابعة عشرة في مكان واحد على الأراضي الألمانية، وبحضور جماهيري من دون أي من القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.



وسيستعيد الألمان ذكريات عام 2006 حين استضافوا البطولة الكبرى الأخيرة على أرضهم باحتضان كأس العالم التي وصلوا فيها إلى الدور نصف النهائي، حيث انتهى المشوار على يد إيطاليا، المتوجة لاحقا باللقب والتي تدافع هذا الصيف عن لقبها القاري.



وتلقي الشكوك بظلالها على فريق المدرب يوليان ناغلسمان، لاسيما أن «دي مانشافات»، الفائز عام 2014 بلقبه العالمي الرابع، ودع كأس العالم من دور المجموعات في مشاركتيه الأخيرتين عامي 2018 و2022، وانتهى مشواره عند ثمن النهائي في كأس أوروبا الأخيرة.



ومع ذلك، سيكون من السذاجة الاستخفاف بالمنتخب الألماني وحظوظه بإحراز اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، لاسيما في ظل نوعية اللاعبين الموجودين بتصرف ناغلسمان.



وتبقى فرنسا وإنجلترا الأوفر حظا على الورق كي ترفع إحداهما كأس هنري دولوني عاليا في الملعب الأولمبي في برلين يوم الرابع عشر من يوليو.



وهذه الترشيحات لا تأتي من فراغ، ففرنسا هي الأعلى تصنيفا بين منتخبات القارة العجوز ووصلت إلى نهائي كأس العالم في النسختين الماضيتين وتوجت بلقبها الثاني عام 2018 في روسيا.



وتطور المنتخب الفرنسي أيضا منذ خسارته نهائي مونديال قطر 2022 على يد ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني، ونوعية اللاعبين الموجودين بتصرف المدرب ديدييه ديشان من الطراز الرفيع جدا بقيادة كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، أنطوان غريزمان، وأوليفييه جيرو.



والمعروف في كرة القدم أو أي رياضة أخرى أن الملعب هو من يقرر وليس الترشحيات، لكن إذا حدث المتوقع وتصدرت فرنسا وإنجلترا مجموعتيهما، فسيكونان في طريق تصادمي للقاء في الدور نصف النهائي على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» الشهير الخاص ببوروسيا دورتموند.



وتحمل إنجلترا عبء أنها لم تفز بكأس أوروبا في تاريخها. وبعد الخسارة المؤلمة بركلات الترجيح على يد إيطاليا في نهائي البطولة القارية عام 2021 في «ويمبلي»، سقط فريق المدرب غاريث ساوثغيت في ربع نهائي مونديال قطر 2022 بصعوبة أمام فرنسا.



واستنادا إلى نتائجها ومستواها، يجب أن يحسب لإنجلترا ألف حساب في نهائيات ألمانيا 2024 والرجلان اللذان يمكنهما منحها الأفضلية هما هاري كين وجود بيلينغهام.



ورد مدرب «الأسود الثلاثة» غاريث ساوثغيت عن إمكانية إحراز اللقب الأوروبي، قائلا: «بالطبع، سأكون غبيا إذا قلت لا، لكن إذا قلت نعم فذلك لا يعني أنه لا ينتظرنا الكثير من العمل».