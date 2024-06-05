استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في سلطنة عمان خالد المصلحي بمناسبة زيارته للبلاد. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.



من جهة أخرى، أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين بالسفر خلال فترة الصيف لضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سفرهم جراء تزايد حالات السرقة للمقتنيات الشخصية وجوازات السفر. ودعت «الخارجية»، في بيان لها، المواطنين لأهمية التواصل معها حال حدوث أي حالة طارئة عبر الأرقام التالية: ٭ مركز التواصل القنصلي: 159-965+



٭ الرقم الاحتياطي: 22225504-965+