مريم بندق



ألزم ديوان الخدمة المدنية الموظفين المكلفين بعمل إضافي بإجراء 4 بصمات للحضور والانصراف، جاء ذلك في تعميم رسمي بعنوان «إثبات الحضور والانصراف للعمل الإضافي»، وقد حصلت «الأنباء» على نسخة منه.



ونص التعميم على أنه «يرجي الإيعاز للموظفين المكلفين بعمل إضافي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية الالتزام بإجراء بصمة الحضور عند بدء العمل الإضافي وتنفيذ بصمة الانصراف بعد الانتهاء منه».



كما تضمن التعميم الذي وزع على جميع وحدات الديوان أنه لن يعتد عند صرف التعويض عن العمل الإضافي بأي يوم لم يتم فيه إثبات بصمتي الحضور والانصراف. وتنفيذا للتعميم سيكون من الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي إجراء 4 بصمات يوميا اثنتان للحضور والانصراف لإثبات الدوام الرسمي، واثنتان للحضور والانصراف لإثبات الدوام للعمل الإضافي. وأصدر التعميم الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بديوان الخدمة المدنية صلاح الصقعبي الذي استند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 الصادر في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي المعدل بالقرار رقم 42 لسنة 2016.



هذا، ولم تحسم المصادر الإجابة عن سؤال هل هذا التعميم الذي يشمل موظفي الديوان خطوة تمهيدية لشمول الموظفين المكلفين بعمل إضافي في الجهات التابعة للديوان وعددها 55 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة عامة، أم أن ذلك يستلزم صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية، أم ستترك الحرية لكل جهة في كيفية التصرف لاستثمار قدرات الموظفين في تحقيق إنتاجية مهنية متميزة بآلية أخرى.



وفي سياق متصل، أعلن الديوان عن إتمام توزيع موظفي المحافظات البالغ عددهم 2421 موظفا على الجهات الحكومية.