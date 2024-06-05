أسامة أبوالسعود



أعلن رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي أنه تم إصدار جميع تصاريح حجاج دولة الكويت، مؤكدا أن أول فوج للحجاج من الكويت سيغادر إلى الأراضي المقدسة في الثالث من شهر ذي الحجة.



وأكد الضويحي، في تصريحات لـ «الأنباء»، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات للاستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج المباركة، متوجها في هذا الإطار بالشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود مضنية للوقوف على خدمة وراحة ضيوف الرحمن من جميع دول العالم وخاصة حملات الحج الكويتية، متمنيا لجميع ضيوف الرحمن حجا مبرورا وذنبا مغفورا.



وأوضح أن جميع حجاج دولة الكويت سيتنقلون عبر قطار المشاعر من منى لعرفات والمزدلفة ورمي الجمرات، كاشفا عن أنه تم توزيع مخيمات منى وعرفة والمزدلفة على حملات الحج الكويتية وأصبحت جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن.



وقام رئيس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعثة الحج الكويتية سطام المزين بعقد اجتماع تنسيقي لفريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة لشرح آلية العمل خلال موسم الحج.