دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الوزارة قامت بطرح عقد مشروع تزويد وتركيب محطة الدوحة الغربية لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع المعدات (المرحلة الثانية) لإنتاج 60 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه العذبة، موضحة أن الكمية التي سيتم إنتاجها من المحطة ستعزز المخزون الاستراتيجي من المياه كما تضمن استمرارية توافر الكميات المستقبلية من المياه المطلوب تزويدها التوسعات الصناعية والمناطق السكنية الجديدة. وأوضحت المصادر أن الوزارة انتهت من تجهيز وإعداد المستندات الخاصة بمناقصة المشروع لطرحه من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال العام الحالي إذ أدرجت الوزارة المشروع ضمن خطتها السنوية 2024/2025 ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري للمحطة في 2026 وفقا لخطط وبرامج الوزارة.



وتابعت المصادر أن المقاول الذي سيفوز سيقوم بأعمال تزويد وتشغيل وصيانة المحطة وتوفير معدات زيادة القلوية بالنسبة للمياه المنتجة والمعدات الميكانيكية والكهربائية وأجهزة قياس القياس والتحكم بالإضافة إلى معدات معالجة احمرار مياه البحر. وفي سياق منفصل، أفادت المصادر بأنه سيتم إنشاء مبنى خدمات للوزارة في منطقة المطلاع بالتوازي مع المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة السكنية الجديدة، موضحة أن المبنى الجديد سوف يضم جميع خدمات الوزارة، منها الخدمات الفنية وشبكات التوزيع وخدمة العملاء وتشغيل وصيانة المياه. وأوضحت أن المبنى الإداري المزمع مدرج على خطة الوزارة بهدف توفير الخدمات لسكان المنطقة باعتبارها إحدى المناطق النائية، الأمر الذي يوفر على المراجعين من المواطنين الوقت والجهد في سبيل إنهاء معاملاتهم في مقر الوزارة أو الأفرع الأخرى البعيدة عن المنطقة.