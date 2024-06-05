بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله المشعل دشنت هيئة الخدمات الطبية في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة وحدة قسطرة القلب الأحدث.



حيث استعرض رئيس هيئة الخدمات الطبية اللواء طبيب د. وليد مندني مال الله أهم المشاريع الإنشائية التي تم إنجازها من تجديد وتطوير الأقسام التخصصية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والمشاريع المستقبلية للمستشفى، ثم قدم رئيس شعبة أمراض القلب والقسطرة العميد طبيب د.عبدالله سليمان هادي شرحا مفصلا عن أحدث الأجهزة المستخدمة في وحدة قسطرة القلب الجديدة، والتي تعد من أحدث الأجهزة تطورا في هذا المجال.



وأشاد رئيس الأركان العامة للجيش خلال حفل التدشين بجهود منتسبي مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، وبالقائمين على وحدة قسطرة القلب. ودعا إلى المحافظة على تميزهم وتفوقهم والسعي دائما إلى الارتقاء بمنظومة العمل الصحي في القوات المسلحة، والحرص على تنمية خبراتهم العلمية وتطوير الامكانيات والقدرات، مؤكدا أهمية توفير جميع المستلزمات الطبية لتوفير عناية طبية متميزة لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم وتحقيق أفضل سبل الرعاية والاهتمام.



وأضاف وكيل وزارة الدفاع ان تدشين وحدة قسطرة القلب الجديدة، تمثل إضافة قيمة لرصيد الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة لمنتسبي القوات المسلحة، ونقلة نوعية متميزة بمستوى الخدمات الصحية، نظرا للمستوى الفائق للأجهزة والمعدات المستخدمة، والتقنيـات المتطورة والكفاءات الطبية القائمة عليه من قبل الضـباط الأطباء.



والجدير بالذكر ان افتتاح وحدة أمراض القلب يأتي كأحد أهم المشاريع التي قامت بها هيئة الخدمات الطبية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المجالات الطبية، حيث أجرت شعبة القلب في وقت سابق العديد من عمليات القسطرة التي تكللت بالنجاح على أيدي أكفأ الكوادر الطبية العسكرية الوطنية.