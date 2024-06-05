

اختتمت الأسبوع الماضي الموافق 27 مايو 2024 فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي الحادي والعشرين، والذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي واحتضنته الصالة رقم (4) طيلة الاسبوع الماضي فوق مساحة 10 آلاف متر مربع.



وفي هذا الشأن، ذكرت باسمة الدهيم المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي أن الشركة دأبت على تنظيم هذا المعرض العريق والمتخصص بشكل دوري منذ عقدين من الزمان، مشيرة إلى ان المعرض نجح في استقطاب حشد من المشاركات الفاعلة ضم أكثر من 200 جهة عارضة تمثل ممثلي وكلاء الذهب والمجوهرات والحلي من الماركات العالمية الشهيرة، منها شركات محلية ودولية من التجار ورجال الأعمال والمختصين من صاغة ومهنيين ومصممين من كل أرجاء المنطقة والعالم.



ولفتت إلى ان المعرض الذي حظي برعايته كلا من مجوهرات عايشة، ومجوهرات أعمار، وبنك برقان استطاع أن يجذب اكثر من 150 ألف زائر طوال فترة المعرض من محبي اقتناء الحلي وعشاق الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة.



وشددت الدهيم على ان شركة معرض الكويت الدولي اذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف لن تدخر جهدا في سبيل انجاح هذا الحدث وغيره من المعارض والفعاليات.



وأشادت بالدور الكبير للجهات المشاركة والراعية لمثل هذه الفعاليات الناجحة، مثمنة دور بنك برقان الراعي المصرفي في تسهيل المعاملات البنكية، كما أثنت على دور وزارة الداخلية، وأشادت بالدور الفاعل للإدارة العامة للجمارك ومبادرتها السنوية بتحويل صالة معرض الذهب العالمي إلى مستودع جمركي تحت إشرافها باعتبارها منطقة تجارة حرة لبيع الذهب، كما اثنت على الدور الحيوي والرقابي لإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، المتعلقة بفحص المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة.