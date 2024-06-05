

حنان عبدالمعبود



شاركت الكويت في القمة السنوية الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء التي تستضيفها وزارة الصحة العامة بدولة قطر، بتنظيم من وزارة الزراعة الأميركية وبالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، واستمرت أعمال القمة على مدار يومين.



والجدير بالذكر ان هذه القمة تعد منصة حيوية لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في مجالات سلامة الغذاء والتغذية، كما تعد فرصة لمناقشة السياسات والنظم الوطنية ذات الصلة، وطرح أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.



وشارك في القمة ممثلون عن الحكومة الأميركية، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتحدثون من دول مجلس التعاون الخليجي.



وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الوفد الكويتي، نائب المدير العام لقطاع تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. شيماء العصفور أن مشاركة الكويت في هذه القمة والمؤتمرات الدولية والإقليمية تعد من الأدوات الفاعلة للحد من مخاطر الغذاء التي أصبحت متعددة ومتجددة وعابرة للحدود، مشيرة إلى أن القمة تعد منصة محورية لتعميق التعاون في هذه المجالات الحيوية.



وأكدت د. العصفور أهمية الشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة، لافتة إلى أن القمة تعكس التزام الكويت بتعزيز علاقاتها وتبادل أفضل الممارسات مع دول الخليج. وقالت إن الاستفادة من الشراكات تحقق تأثيرا أكبر مما يمكن تحقيقه بصفة فردية، معربة عن شكرها لهيئة التقييس الخليجية ووزارة الصحة العامة القطرية، ووزارة الزراعة الأميركية لتنظيم هذا الحدث المهم.



وبينت ان القمة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء والتغذية، بما في ذلك الدستور الغذائي ودوره في تعزيز نظم سلامة الغذاء، وأولويات لجان الدستور الغذائي للفترة الحالية. كما تم التركيز على الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الامتثال للمواصفات والمعايير والاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتغذية مع عرض تجارب بعض الدول المشاركة.



ناقشت القمة كذلك كيفية التعامل مع متبقيات المبيدات وأبرز التحديات والحلول المقترحة، إلى جانب الأنشطة والجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في تعزيز نظم سلامة الغذاء وتسهيل التجارة العالمية. كما تم التطرق إلى الاقتصاد الدائري مع عرض تجارب دول المجلس والتركيز على دور المواصفات واللوائح في تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء.



تعد هذه القمة خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل في مجالات سلامة الغذاء والتغذية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة في المنطقة.



في نهاية أعمال القمة تم الإعلان عن استضافة الكويت للقمة الرابعة لسلامة الغذاء والتغذية والمزمع عقدها العام المقبل.