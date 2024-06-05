

رفعت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكيته وليا للعهد من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأعربت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب باسم أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق تحت ظل القيادة الحكيمة، مؤكدة أن سمو ولي العهد مشهود له بالخبرة والحكمة وقد حقق إنجازات ملموسة أثناء فترة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء وكذلك خلال توليه المناصب الوزارية.



وأكدت الثلاب أن سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد يتمتع بخبرة عالية في خدمة الوطن وبإدارة المؤسسات الحكومية ودعمه للكوادر الوطنية في مختلف المجالات، سائلة المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان وتحقيق المزيد من التقدم تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.