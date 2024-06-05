

تقدم المحامي أحمد حمد البديح بالتهنئة والمباركة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة نيله الثقة الغالية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتزكية سموه وليا للعهد، موضحا أن هذا الأمر الأميري جاء تأكيدا على حرص صاحب السمو على ضمان مصلحة الكويت واستقرارها ولتنعم دائما بالخير والأمان.



وأكد البديح أن عموم أبناء الكويت شعروا بالفرح والسعادة لاختيار صاحب السمو الأمير لسمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد لما يتمتع به سموه من مهارات وخبرات عملية وديبلوماسية وتاريخ سياسي واجتماعي حافل بالعطاء سواء من خلال المواقع التي عملها بها أو المناصب المختلفة التي تقلدها سموه منذ أن تخرج من الجامعة، وما قدمه من إنجازات كان لها الأثر الكبير في تلك المواقع والجهات كالأمن الوطني وكوكيل مساعد في وزارة الدفاع، وأيضا في الوزارات التي كان وزيرا لها كالإعلام والشؤون الاجتماعية، وكذلك في وزارة الخارجية التي كان له أثر كبير في ترسيخ سياسة الكويت ونهجها الخليجي والعربي والإسلامي ودفاعه عن قضاياها العادلة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.



وأضاف البديح: كما يشهد الجميع لسموه نجاحه في توليه رئاسة مجلس الوزراء أكثر من مرة وإدارته الناجحة ومتابعته الحثيثة لعمل الجهات الحكومية وتعامله مع الجميع من منطلق وطني، واضعا مصلحة الكويت وأبنائها نصب عينيه في كل قرار يتعلق بالمواطنين فنال حب واحترام الناس له، مع الأمل الكبير بتحقيق التقدم والازدهار لكويتنا الغالية ومتابعة مشاريع التنمية والنهوض بالبلاد نحو الأفضل في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الكويت قيادة وشعبا نعمتي الأمن والأمان، وأن يحقق ما يصبو إليه أبناء شعبنا من آمال وطموحات في ظل قيادتنا الحكيمة.