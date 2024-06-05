

أسامة أبو السعود



هنأ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق د.عامر الرطام سمو الشيخ صباح الخالد تزكيته من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه وليا للعهد، مشيدا بهذا الاختيار لما يملكه سمو ولي العهد من خبرة وحنكة سياسية.



وقال الرطام في تصريحات لـ «الأنباء» «ان سمو ولي العهد قد اكتسب تلك الخبرة والحنكة السياسية من خلال تاريخه السياسي الطويل والمشهود له بالكفاءة ومواجهة العديد من المشاكل السياسية والإقليمية والتعامل معها بكل ثبات وقوة وحكمه». وأكد الرطام أن الجميع يشهد حرص صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، على دفع مسيرة التقدم والازدهار واستقرار البلاد من جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ما يبعث الارتياح والاطمئنان لدى الشعب الكويتي وكل من يقيم على هذا الوطن الغالي، من خلال ما يتم من إجراءات نتلمسها من خلال واقعنا اليومي.



وختم الرطام تصريحاته بالقول: «نسأل الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية ويرزقهما البطانة الصالحة».