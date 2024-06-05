

رفع عميد عائلة الروضان روضان مشاري الروضان أطيب التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالتزكية الأميرية السامية بتعيينه وليا للعهد. وأضاف الروضان ان سمو الشيخ صباح الخالد يستحق بجدارة هذه الثقة الغالية فهو رجل دولة ومحل احترام الجميع.



وختم عميد عائلة الروضان بالتوجه بالدعاء إلى الله العلي القدير ان يسدد خطى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لما فيه خير ومصلحة الكويت وأهلها، وأن يجعلكم سندا وعضدا لصاحب السمو الأمير المفدى الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الوفي الكريم، ونبايعكم على السمع والطاعة وعلى العهد باقون.