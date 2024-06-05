

هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أمس سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد.



وقال العدواني، في بيان لـ «كونا»: «تلقينا ببالغ الفخر والاعتزاز تعيين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد وعضيدا له تقديرا لما يتمتع به من سيرة عطرة كرجل دولة وما يتميز به من خبرة طويلة في الحياة السياسية».



وأضاف: «نعاهد سموه بالمهمة التي كلفنا بها وللمسؤولية التي شرفنا صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بحملها لرفع شأن التعليم والتعليم العالي في بلدنا الكويت».



ونقل الوزير العدواني تهاني منتسبي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لسموه، داعيا الباري عز وجل ان يوفق سموه لما فيه خير هذا الوطن العزيز وأن يسدد خطاه لطريق الصلاح والفلاح والخير والعزة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.