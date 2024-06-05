زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع في منتصف الربع الثاني من العام الحالي



وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية (S&P) في تقرير لها، إن مسح مديري المشتريات كشف أمس عن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الكويت قفز في مايو الماضي إلى 52.4 نقطة، مقارنة بـ 51.5 في أبريل الماضي، ليسجل أقوى معدل نمو منذ ما يقرب من 4 سنوات.



وأضاف التقرير أن الشركات غير النفطية في الكويت سجلت زيادات قوية ومتسارعة في الأعمال الجديدة والإنتاج في الشهر الماضي، بمعدلات نمو لم يتم تجاوزها من قبل إلا في فترة الانتعاش التي أعقبت تخفيف القيود المرتبطة بوباء «كوفيد-19» في منتصف 2020، وفق وكالة أنباء العالم العربي.



وأشارت التقارير إلى خلق فرص العمل من جديد استجابة لأعباء العمل المتزايدة، لكن الزيادة في مستويات التوظيف كانت هامشية، مما أدى إلى تراكم قياسي للأعمال غير المنجزة.



وذكر التقرير أن الأسعار التنافسية ظلت سمة رئيسية لنتائج الدراسة، حيث كان ارتفاع أسعار المنتجات متواضعا مرة أخرى في مايو، على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك، أظهرت وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بعض المؤشرات على التراجع منذ أبريل.



وقال التقرير إن بيانات مايو كشفت عن نمو قوي في الطلبات الجديدة، بوتيرة هي الأعلى منذ بدء الدراسة في سبتمبر 2018، باستثناء الانتعاش الذي شهده شهرا يونيو ويوليو 2020 بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، كما زادت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع في منتصف الربع الثاني من العام.



وذكر التقرير أن النشاط التجاري ارتفع أيضا بوتيرة قوية ومتسارعة في مايو، وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في كل شهر من الأشهر الستة عشر الماضية، فيما تشير الأدلة المتناقلة إلى أن التوسع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة كان انعكاسا للحملات الإعلانية الناجحة والأسعار التنافسية.



لكن التقرير أشار إلى استمرار ارتفاع تكاليف المشتريات بوتيرة حادة في مايو، فيما لفت أعضاء لجنة الدراسة إلى أن مجموعة من العوامل أدت إلى زيادة التضخم، بما في ذلك الإنفاق على الإعلانات وارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها.



وشمل الاستطلاع الذي تجريه ستاندرد آند بورز حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.



من جانبه، قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس: «واصلت الاستراتيجية التي ينفذها عدد من الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تحقيق نتائج جيدة في مايو مع التركيز على الإعلانات والأسعار التنافسية، مما أدى إلى زيادات سريعة في الإنتاج والطلبات الجديدة».



وأضاف هاركر: «التحدي الذي يواجه الشركات في الوقت الحاضر هو مواكبة الطلب. ففي حين عاد التوظيف إلى النمو في مايو، كان معدل خلق فرص العمل هامشيا وغير كاف لمنع أقوى تراكم للأعمال غير المنجزة في تاريخ الدراسة. وسيتعين على الشركات تعزيز القدرات الإنتاجية في المستقبل إذا أرادت أن تكون قادرة على تلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب».