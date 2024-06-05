

مفرح الشمري



قام وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري بزيارة خاصة إلى أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين السابق د.خالد عبداللطيف رمضان في منزله بعد خروجه من المستشفى الصدري سالما معافى من العارض الصحي المفاجئ الذي تعرض له قبل أسابيع وأدى إلى إجرائه عملية قلب مفتوح لتبديل الصمام وتكللت بالنجاح.



وتمنى وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري لـ«أبو وائل» د.خالد رمضان الصحة والعافية، مؤكدا أنه «يستاهل العنوة» لعطاءاته الكبيرة في المسرح الكويتي وبالمجال الثقافي والفني.



من جانبه، شكر أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين السابق د.خالد عبداللطيف رمضان وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، على زيارته له في منزله للاطمئنان على صحته، مؤكدا ان «هذي مو غريبه على بو يوسف» الوزير عبدالرحمن المطيري الذي اتمنى له ان الله يوفقه ويعينه ويسدد خطاه في عمله لتطوير الإعلام الكويتي.