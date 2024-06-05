عبدالوهاب الزيدان: بحث سبل إكساب الشباب المهارات وتدريبهم على وضع الخطط الجيدة لإنجاح مشاريعهم

محمد الرفاعي: ورش العمل وحلقات النقاش فرصة لتبادل الأفكار والمعلومات لإيجاد أفضل سبل تحسين بيئة الأعمال

سهيلة السالم: فكرة «المجمع التقني» تدعم الشباب المبدع للاتجاه نحو الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي والتقني



أكد مدير مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال عبدالوهاب الزيدان الحرص على التعاون مع رواد الأعمال والجهات الحكومية والخاصة لإنجاح برنامج نقل المعرفة التقنية والتكنولوجية للمجمع الذي يقام بالشراكة مع «شركة بوينغ للطيران».



وقال الزيدان لـ «كونا»، عقب اختتام ورش العمل والحلقات النقاشية التي عقدها القائمون على المجمع في جامعة الكويت على مدى يومين، إن النقاشات مع الشركاء تناولت النقاط التي يجب التركيز عليها لدعم منظومة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع في أعمالهم بالمجالات التقنية والتكنولوجية.



وأضح أن الحلقات النقاشية بحثت سبل إكساب الشباب المهارات المطلوبة وتدريبهم على وضع الخطط الجيدة لإنجاح مشاريعهم، مشيدا بالمداخلات المتميزة والأفكار الخلاقة التي قدمها الشباب و«تعد انطلاقة مهمة للبرنامج».



من جهته، قال مؤسس مركز الكويت للابتكار محمد الرفاعي في تصريح مماثل لـ «كونا»: إن ورش العمل والحلقات النقاشية شكلت فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمعلومات لإيجاد أفضل السبل لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لاسيما في الجوانب التقنية والتكنولوجية منوها بفكرة إطلاق «المجمع» الذي يصب في مصلحة رواد الأعمال والابتكار محليا.



وأوضح الرفاعي ـ الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي ضمن مجال ريادة الأعمال ـ أن «المجمع» سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في هذه المجالات دفعة مهمة لتطوير أعمالها ويمكنها من تحقيق المزيد من النجاحات عبر نقل المعرفة التكنولوجية إليها.



من جهتها، قالت ممثلة وزارة الدفاع سهيلة السالم، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن فكرة «المجمع التقني» والخطوات التي اتخذتها «هيئة الشباب» و«بوينغ» لتنفيذه تعد مميزة كونها تدعم الشباب المبدع للاتجاه نحو الأعمال الخاصة بالتحول الرقمي والتقني بما يعزز رأس المال البشري وهو أهم عوامل نجاح المجتمعات.



وبينت السالم أن مشاركتها في «برنامج نقل المعرفة» تعكس اهتمام وزارة الدفاع بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية لاسيما الشباب منهم باعتباره أهم بنود الخطة الاستراتيجية للوزارة وربطها مع رؤية «كويت جديدة».



وكانت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة قد أطلقت الأحد الماضي البرنامج المشار إليه آنفا، مؤكدة الاهتمام بالاستثمار في مهارات الشباب الكويتي وتعزيز قدراتهم وتوجيههم نحو الاقتصادات المعرفية الإبداعية في المجالات التكنولوجية والتقنية.



ويسعى مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال لتمكين الشباب من إيجاد حلول مبتكرة تدفع القطاعات التكنولوجية والتقنية ومنها الطيران إلى آفاق أرحب، ويهدف إلى تعزيز رأس المال البشري الإبداعي خاصة بين الشباب عبر تأهيلهم وتمكين المبادرين منهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ناجحة وذلك عبر تدريبهم في مختبرات تقنية وتكنولوجية متخصصة.



ويسعى إلى رعاية المبادرين لتأسيس شركات ناشئة وتقديم الدعم لهم في مختلف مراحل نمو أعمالهم وتوفير الموارد والتجهيزات التقنية والرقمية عبر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والمختبرات وذلك بالتعاون مع كل جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.