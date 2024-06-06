القاهرة - خديجة حمودة



أكد وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس أن مصر تلعب دورا محوريا وقياديا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مبرزا الجهود الكبيرة التي تقوم بها القاهرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووضع نهاية للأزمة في القطاع.



وأشاد كومبوس - في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين أمس في ختام زيارته إلى القاهرة- بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلاده ومصر في العديد من المجالات والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال كافة القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، مشيرا إلى اللقاءات المتعددة التي عقدها خلال الأشهر الأخيرة مع وزير الخارجية سامح شكري والمباحثات التي جرت أمس الأول بالقاهرة.



وأشار وزير خارجية قبرص إلى أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، مشددا على أن بلاده ستواصل دعم مصر في إطار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.



واستعرض كومبوس الجهود التي قامت بها قبرص منذ اندلاع الأزمة في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لاسيما الممر المائي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر قبرص، والذي اقترحته نيقوسيا بعد أيام من بداية الأزمة، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك البنية التحتية فضلا عن قربها الجغرافي من غزة.



وقال وزير خارجية قبرص: إن الممر البحري ليس بديلا عن المعابر البرية التي لابد من إعادة فتحها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، مشددا على موقف بلاده الثابت الذي يدعو إلى أهمية الوصول إلى حل الدولتين، منوها بأن بلاده اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988.



وأضاف كومبوس أن قبرص تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري بغزة، مشيرا إلى التداعيات الكارثية والخطيرة للعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، كما حذر من تداعيات توسيع رقعة الصراع في المنطقة.



وحول التنسيق بين مصر وقبرص ومساهمة ذلك في تعزيز الاستقرار في المنطقة، قال وزير خارجية قبرص: إن مصر تقوم بدور كبير لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن قبرص تتمتع بعلاقات متميزة مع العالم العربي وعلاقات جيدة مع إسرائيل وتعد نيقوسيا جسرا بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي نظرا للقرب الجغرافي وإدراكها للتحديات التي تمر بها المنطقة.



وبشأن مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة المصرية إلى قبرص والتي تم التوقيع عليها أمس الاول على هامش المباحثات مع سامح شكري، وصف كومبوس مذكرة التفاهم بأنها «مهمة للغاية» وتم الاتفاق عليها فقط في أربعة أشهر وهو ما يعد انجازا كبيرا، معتبرا أن مذكرة التفاهم تصب في مصلحة الطرفين حيث تتضمن توفير عقود للعمالة لمدة من عامين إلى ثلاثة أعوام.



وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التعاون بين مصر وقبرص، لاسيما في قطاع الطاقة، أشاد وزير خارجية قبرص بالتعاون بين البلدين، قائلا: إن التعاون الاقتصادي لا يرتقى لمستوى العلاقات السياسية، ويتم العمل حاليا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتشجيع المزيد من رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة.



وكشف كومبوس عن مشاركة وفد من بلاده في مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المقرر انعقاده في نهاية الشهر الجاري بالقاهرة، مؤكدا أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لرجال الأعمال، وأيضا من أحل إبراز فرص الاستثمار في مصر وجذب المزيد منها. وأفاد وزير خارجية قبرص بأنه يتم العمل حاليا على الإعداد لأعمال اللجنة المشتركة العليا بين مصر وقبرص على مستوى الرئيسين، وكذلك الإعداد للقمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.