وقّعت الإدارة العامة للطيران المدني عقدا مع شركة «متيو فرانس» الفرنسية لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 12.8 مليون دينار.



وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي لـ «كونا»، عقب التوقيع، إن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة تشمل 11 مشروعا لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي.



وأضاف العتيبي أن العقد يتكون من جزأين، هما نظام تحذير للغبار المحلي والعواصف الرملية مع الاستشارات ونظام الجيل الثاني لمعالجة بيانات الأرصاد الجوية.



وأوضح أن مدة العقد تبلغ 930 يوما تلتها 4 سنوات ضمانا وصيانة، مبينا أن المشروع يقوم بالتحذير من اقتراب العواصف للكويت لسلامة الطيران والصحة العامة ويظهر مدى جودة الهواء وستكون هذه المعلومات ضمن المعلومات بأجهزة نظام معالجة بيانات الأرصاد ويتم عرضها لدى المتنبئين بإدارة الأرصاد الجوية.



وأفاد بأن المشروع يتكون من نظام الجيل الثاني من أجهزة نظام معالجة بيانات الأرصاد الجوية وتتفرع منه تسعة أنظمة تنحصر في الحصول على البيانات والأرشيف والتخزين والمعالجة التنبؤ والإنتاج ومراقبة الإنتاج والأنظمة.



ووقع العقد نيابة عن الإدارة العامة للطيران المدني رئيسها الشيخ حمود مبارك الحمود، وعن الجانب الفرنسي المدير التنفيذي لشركة «متيو فرانس» باتريك بينيجيو بحضور المدير العام للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي.