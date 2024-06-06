دارين العلي



تعتزم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدء التجهيز لصرف مكافأة الأعمال الممتازة للدفعة الثانية من موظفيها المستحقين وعددهم بين 3500 و4000 موظف من مختلف قطاعات الوزارة.



وفي سياق منفصل، وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. محمود بوشهري عقد تحديث وإطالة العمر الافتراضي لـ 8 غلايات واستبدال نظام التحكم للغلايات والتوربينات البخارية في محطة الزور الجنوبية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية. من ناحية أخرى، وفي حين وقعت الوزارة أمس، مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرة تفاهم بشأن التفاوض على آلية شراء الكهرباء من المملكة العربية السعودية، وتنتظر امداد شبكتها بـ 300 ميغاواط من شبكة سلطنة عمان حسب ما هو متفق عليه لتعزيز ودعم الشبكة الوطنية، يستمر المؤشر الكهربائي بتسجيل ارقام مرتفعة حيث أظهر مؤشر الأحمال ارتفاعا في معدلات استهلاك الكهرباء أمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، مسجلا الرقم 16120 ميغاواط. وقالت المصادر إن «شبكة كهرباء الكويت بدأت منذ مطلع الشهر الجاري في استقبال 200 ميغاواط من دولة قطر، وذلك ضمن اتفاقية الشراء التي تم توقيعها مع هيئة الربط الخليجي، وتستعد الوزارة حاليا لاستقبال بقية الكمية المتفق عليها من سلطنة عمان».