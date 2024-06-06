خلال افتتاح مركز تنمية المجتمع غرب عبدالله المبارك

اللجنة الخاصة بالغارمين انتهى عملها.. و«تنفيذ العدل» تسددها قريباً.. وتكويت «التعاونيات» أساس المرحلة المقبلة

خالد العجمي: تسديد ديون أكثر من 2000 غارم وغارمة بحملة الغارمين 2 من قبل «العدل»

أبوابنا مفتوحة أمام المواطنين لتقديم الخدمات بجودة عالية ونتقبل أي مقترح لتطوير العمل

عمل اللجنة الخاصة بالغارمين انتهى وقدمنا البيانات والمبالغ التي تم تحصيلها بالحملة

التكويت هو أساس المرحلة القادمة وإعطاء الأولوية للمواطنين في التوظيف والعمل



بشرى شعبان



كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة خلال افتتاح مركز التنمية الاجتماعية في منطقة غرب عبدالله المبارك عن أنها صالة تقدم خدماتها لسكان منطقة عبدالله المبارك، مشيرة إلى أن توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد هي الإسراع في افتتاح مثل هذه المشاريع التي تقدم خدماتها للمواطنين بمختلف المناطق.



بدوره، كشف وكيل وزارة الشؤون بالتكليف د.خالد. العجمي عن أن المستفيدين من حملة الغارمين 2 بلغوا أكثر من 2000 غارم.



وقال في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز تنمية المجتمع غرب عبدالله المبارك انه بتوجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وبتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون تقرر أن تكون قيادات الشؤون ومشرفو الوزارة والعاملون فيها بين صفوف المواطنين وتسخير طاقاتهم لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات النوعية على أفضل وجه.



وأكد العجمي أن الخدمة التي ستقدم في هذا المراكز ستكون نوعية ومهمة ومميزة لخدمة أهالي غرب عبدالله المبارك، مضيفا أن الصالة الخاصة بالمركز ستكون متاحة في تطبيق دار المناسبات خلال الأيام القليلة المقبلة للحجز للمناسبات، وأن الهدف من هذه الخدمة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر في تسخير هذه الصالات لخدمتهم، «فهذا عمل نوعي ومتطور من وزارة الشؤون التي تسعى بشكل كبير لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين».



وأضاف العجمي «نتعهد بالسعي لتسخير كل خبرات الوزارة وتقديمها إلى المواطنين».



وعن تقديم الخدمات في المناطق الجنوبية والشمالية المستحدثة، أكد العجمي أن «وجود وزارة الشؤون مهم جدا، مشيرا إلى افتتاح حدائق ومراكز تسعى بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة أن نقدم الخدمات للمواطنين في مناطقهم على أكمل وجه».



وأكد العجمي أنه «تنفيذا لسياسات الدولة وخطاب سمو الأمير فكل الأبواب مفتوحة وكل المجالات متاحة للمواطنين وما يهمني أن تقدم الخدمات بجودة عالية، وتنال رضا المواطنين، وقلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا للجميع، ولأي شخص لديه أي اقتراح أو فكرة معينة نرحب بها ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم لكل ما من شأنه خدمة المواطنين». وأكد العجمي «انتهى عمل اللجنة الخاصة بالغارمين المشكلة من قبل وزيرة الشؤون وقدمنا البيانات والمبالغ التي تم تحصيلها بالحملة، واعتقد قريبا جدا ستتم تسديد الديون من قبل إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل».



وقال إن «استراتيجيات العمل تتغير وفقا للمجريات وحاليا نحن في مرحلة جديدة على العهد والحزم ونحن مستعدون لتقديم كل الخدمات ضمن الرؤية الجديدة وأن نكون اقرب إلى المواطنين وكل ما يندرج تحت ذلك سيتم تعديله بما يتماشى مع الرؤية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة». وبشأن موضوع مكافحة الفساد، فقال العجمي«أيا يكن نوع الفساد فلن يفلت أي شخص حاول المساس بالمال العام وستقوم الوزارة بدورها الرقابي في المتابعة ولن يفلت أي شخص له علاقة بالفساد من العقاب».



وبخصوص التعاونيات، قال العجمي«إن الأصل في العمل التعاوني هو تقديم الخدمة للمواطنين بتكلفة أقل، كما أن الوزارة تسعى إلى تطبيق كل اللوائح والقوانين المنظمة، فالعمل التعاوني عمل كبير ومهم ونوعي وسيكون تحت إشراف ومتابعة الوزارة».



وعن خطوات الوزارة نحو الإحلال والتكويت، قال إن «التكويت هو أساس المرحلة القادمة وإعطاء الأولوية للمواطنين في التوظيف والعمل».