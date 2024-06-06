ضمن فعالية حفل تكريم البطلين فيصل الراجحي وفيصل سرور لحصولهما على الميداليتين الذهبية والفضية والتي نظمتها محافظة العاصمة برعاية البنك التجاري الكويتي، وجه محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي دعوة للبنك لحضور حفل التكريم، وجاءت رعاية «التجاري» لهذا الحدث في إطار الترتيبات التي قام بها البنك لتقديم الدعم والمساندة لعدد من الأنشطة الرياضية التي تنظمها المحافظات لخدمة المجتمع، ومنها محافظة العاصمة.



وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ الشيخ عبدالله سالم العلي بدور «التجاري» في رعايته لتكريم البطلين فيصل الراجحي وفيصل سرور، حيث حاز البطل فيصل الراجحي الميدالية الذهبية في سباق 5 آلاف متر جري على الكراسي المتحركة، كما حقق البطل فيصل سرور لاعب منتخب الكويت للمعاقين لألعاب القوى الميدالية الفضية في دفع الجلة، لترفع الكويت رصيدها بالبطولة العالمية لألعاب القوى المقامة في اليابان إلى ميداليتين «الذهبية والفضية» ويحجز البطلان مقعديهما ويتأهلان لدورة الألعاب البارالمبية المقررة في باريس.



وفي هذا الصدد، صرحت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع، قائلة: «إن رعاية البنك للتكريم جاءت ضمن الدور الذي يقوم به في دعم ذوي الهمم والأنشطة والفعاليات الموجهة لهذه الفئة المهمة في المجتمع وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث يهتم البنك بدعم الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها محافظات الكويت لجميع فئات المجتمع، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على المجتمع، متوجهة بالتهنئة إلى البطلين على إنجازهما الكبير،متمنية التوفيق لهما بتحقيق المراكز الأولى في البطولات المقبلة».