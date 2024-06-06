أسامة أبو السعود



في مؤشر جديد على مساعي الدولة ممثلة بوزارة العدل ومختلف الجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام في مواجهة ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في الكويت، أثمرت تلك الجهود انخفاض المعدل في عام 2023 عن الأعوام السابقة، لكن كان لافتا انخفاض معدلات الزواج أيضا العام الماضي عن سابقيه.



تفاصيل الكتاب



ووفقا لتفاصيل «الكتاب الإحصائي السنوي» الذي تعده إدارة الإحصاء والبحوث في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل، والذي تنشر «الأنباء» بعضا مما جاء فيه، فقد شهد عام 2023 انخفاض عدد حالات الزواج من 13656 حالة عام 2022 إلى 13303 حالات في 2023 بمقدار 353 حالة وبنسبة 2.6%.



‏‎وجاء التوزيع النسبي لحالات الزواج خلال عام 2023 حسب جنسية الزوجين، والحالة التعليمية لهما والعمر ومعدل الزواج والتوقعات المستقبلية وأنواع الطلاق وحالات المراجعة وغيرها كما يلي:



- الزواج حسب جنسية الزوجين:



‏‎أ- نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية 69.7% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎ب- نسبة حالات الزواج عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 16.1% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎ج- نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية 10.3% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎د- نسبة حالات الزواج عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية 3.9% من إجمالي حالات الزواج.



- الحالة التعليمية للأزواج:



‏‎بالنسبة للأزواج تصل نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي الى 44.6%، ثم حملة مؤهلات «الدبلوم فوق الثانوية» بنسبة 20.4%، ثم حملة الثانوية بنسبة 18.5%، بعدها حملة المؤهلات المتوسطة بنسبة 12.0%، أما باقي الحالات التعليمية فقد بلغت نسبتها 4.5% من إجمالي حالات الزواج.



- الحالة التعليمية للزوجات: ‏‎وفيما يخص الحالة التعليمية بالنسبة للزوجات، وصلت نسبة حالات الزواج من حملة المؤهل الجامعي الى 54.5%، ثم حملة المؤهلات الثانوية بنسبة 23.0%، ثم حملة مؤهلات «الدبلوم فوق الثانوية» بنسبة 14.3%، ثم حملة «المتوسطة» بنسبة 5.4%، أما باقي الحالات التعليمية فبلغت نسبتها 2.8% من إجمالي حالات الزواج.



- عمر الزوجين: ‏‎وفقا للكتاب الإحصائي، ترتفع نسبة الأزواج في فئة العمر بين 25 و29 سنة، حيث بلغت 40.3%، ثم في فئة العمر (من 30 إلى 34) سنة بنسبة 20.8%، تليها فئة العمر (من 20-24 سنة) بنسبة 14.5% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎فيما ترتفع نسبة الزوجات في فئة العمر (من 25إلى 29 سنة)، حيث تبلغ 31.8%، ثم في فئة العمر (من 20 إلى 24 سنة) بنسبة 30.5%، تليها فئة العمر من (30 إلى 34 سنة) بنسبة 13.3% من إجمالي حالات الزواج.



‏‎- حالات التصادق: ‏‎ارتفع عدد حالات «التصادق» من 1177 حالة عام 2022 إلى 1285 حالة عام 2023 بمقدار 108 حالات وبنسبة 9.2%، وبلغ أعلى عدد لحالات التصادق بالنسبة للأزواج والزوجات في 2023 عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة غير كويتية، وذلك بنسبة 64.7%.



- معدل الزواج بالنسبة لتعداد السكان:



‏‎انخفض معدل الزواج من 306 حالات عام 2022 إلى 276 حالة في عام 2023 لكل 100.000 من السكان بمقدار 30 حالة وبنسبة 9.8%، وقد بلغ معدل الزواج الخام 2.8 حالة لكل 1000 من السكان في عام 2023.



‏‎- التوقعات المستقبلية:



‏‎بلغ المتوسط السنوي المتوقع لعدد حالات الزواج 13628 حالة وبحد أدنى 10597 حالة وبحد أعلى 16659 حالة خلال 2024 - 2028 وهذه التوقعات موثوق فيها بدرجة 95%.



‏‎- حالات الطلاق: انخفض إجمالي عدد حالات الطلاق في الكويت من 8307 حالات عام 2022 إلى 7865 حالة عام 2023 بمقدار 442 حالة وبنسبة 5.3%.



انخفاض الطلاق في سنة أولى زواج



كما انخفض إجمالي عدد حالات الطلاق التي تمت في نفس سنة الزواج من 740 حالة عام 2022، إلى 710 حالات عام 2023 بمقدار 30 حالة وبنسبة 4.1%.



‏‎- وقد جاء التوزيع النسبي لحالات الطلاق خلال عام 2023 حسب التالي:



‏‎1- الجنسية، وجاءت جنسيات الأزواج بالنسبة لحالات الطلاق كالتالي:



‏‎أ- نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين كويتي الجنسية 62.8% من إجمالي حالات الطلاق.



‏‎ب- نسبة حالات الطلاق عندما يكون كلا الزوجين غير كويتي الجنسية 17.5% من إجمالي حالات الطلاق.



‏‎ج- نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية 12.6% من إجمالي حالات الطلاق.



‏‎د- نسبة حالات الطلاق عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتية 7.1% من إجمالي حالات الطلاق.



مدة الحياة الزوجية:



واهتمت إحصائيات وزارة العدل بدراسة مدة الحياة الزوجية، حيث أشارت الاحصائيات إلى أن أعلى نسبة حالات الطلاق لمن بلغت مدة حياتهم الزوجية من سنة إلى أقل من 5 سنوات بنسبة 35.8% من إجمالي الحالات، ثم الحالات التي مدة حياتهم الزوجية (من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة) بنسبة 18.5%، تليها حالات مدة حياتهم الزوجية (أقل من سنة) بنسبة 18.4%، تليها الحالات التي مدة حياتهم الزوجية (من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات) بنسبة 17.7%، ثم الحالات التي مدة حياتهم الزوجية (من 20 سنة فأكثر) بنسبة 9.6%.



- الجامعيون الأعلى في الطلاق: ‏‎وفيما يخص الحالة التعليمية لنسب حالات الطلاق، فقد بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للأزواج من حملة المؤهل الجامعي، حيث وصلت إلى 30.7% من إجمالي حالات الطلاق، ثم حملة مؤهلات المتوسطة بنسبة 21.9%، ثم حملة مؤهلات الثانوية بنسبة 21.6%، تليها حملة «الدبلوم» بنسبة 19.9% من إجمالي حالات الطلاق.



‏‎كما بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للزوجات من حملة المؤهلات الجامعية 42.3%، ثم حملة مؤهلات «الدبلوم» وحملة الثانوية بنسبة 21.4%، و20.3% على الترتيب، يليهما حملة المتوسط بنسبة 11.6% من إجمالي حالات الطلاق.



‏‎- فئة العمر: ‏‎بلغت أعلى نسبة لحالات الطلاق للأزواج في فئة العمر (من 45 سنة فأكبر) بنسبة 28.1% من إجمالي حالات الطلاق، ثم فئة العمر (من 30-34 سنة) بنسبة 20.1%، ثم الفئة العمرية من 25-29 سنة، بنسبة 18.0%، بعدها فئة العمر (من 35-39 سنة) 17.6%.



‏‎فيما بلغت أعلى نسبة لحالات الطلاق للزوجات في فئة العمر (من 25-29 سنة) بنسبة 22.2% من إجمالي حالات الطلاق، ثم فئة العمر (من 30-34 سنة) بنسبة 19.8%، ثم فئة العمر (من 45 سنة فأكبر) بنسبة 18.0%، ثم فئة العمر (من 35-39) سنة 15.7%.



المحافظات



أما بالنسبة لحالات الطلاق فيما يخص المحافظات، فقد بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للأزواج في محافظة الأحمدي بنسبة 19.9%، تليها محافظة حولي بنسبة 19.0%، ثم محافظة الفروانية بنسبة ‎%17.6، ثم محافظة العاصمة بنسبة 15.6%.



‏‎بينما بلغت أعلى نسبة من حالات الطلاق للزوجات في محافظة حولي بنسبة 19.4%، تليها محافظة الأحمدي بنسبة 18.7%، ثم محافظة الفروانية بنسبة 16.9%، ثم محافظة العاصمة بنسبة 15.2%.



- أنواع الطلاق: ‏‎بلغت نسبة حالات الطلاق الأولى الرجعية 56.4% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض قدره 8.1% عن عام 2022.



‏‎وبلغت نسبة حالات الطلاق الأولى البائنة 27.9% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض قدره 4.2% عن عام ‎2022.



‏‎وبلغت نسبة حالات الطلاق الثانية الرجعية 9.7% من إجمالي حالات الطلاق بعدد مماثل لعام 2022.



‏‎بلغت نسبة حالات الطلاق الثالثة البائنة بينونة كبرى 3.9% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع 2022 قدره 11.3% عن عام 2022.



فيما بلغت نسبة حالات الطلاق الثانية البائنة 2.1% من إجمالي حالات الطلاق بارتفاع قدره 7.7% عن عام 2022.



‏‎ - أزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر: انخفض عدد حالات الطلاق لأزواج بقيت في عصمتهم زوجة أو أكثر من 1365 حالة في عام 2022، إلى 1252 حالة في عام 2023 بمقدار 113 حالة وبنسبة 8.3%.



‏‎- شكل الطلاق: ‏‎بلغت نسبة حالات إشهاد الطلاق 73.9% من إجمالي حالات الطلاق، بانخفاض نسبي قدره 5.8% عن عام 2022.



وبلغت نسبة حالات الطلاق بناء على حكم 18.0% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 0.7%.



أما حالات طلاق المخالعة فبلغت نسبتها 8.1% من إجمالي حالات الطلاق بانخفاض نسبي قدره 10.6% عن عام 2022.



‏‎- الطلاق قبل الدخول: ‏‎ويبين الكتاب الإحصائي انخفاض عدد حالات الطلاق قبل الدخول من 610 حالات عام 2022 إلى 600 حالة عام 2023 بمقدار 10 حالات وبنسبة تغير بلغت 1.6%.



‏‎- حالات المراجعة: ‏‎وقد ارتفع عدد حالات المراجعة من 1060 حالة عام 2022 إلى 1083 حالة عام 2023 بمقدار 23 حالة وبنسبة 2.2%، وبلغ أعلى عدد الحالات المراجعة بالنسبة للأزواج في عام 2023 عندما يكون الزوج كويتيا والزوجة كويتية بنسبة 62.3%.



وفيما يلي جداول بنسب وحالات الزواج والطلاق كما وردت في الكتاب الإحصائي لوزارة العدل:

التوقعات المستقبلية لحالات الزواج

المتوسط السنوي المتوقع: 13628 حالة

الحد الأدنى: 10597 حالة

الحد الأقصى: 16659 حالة

الفترة: 2024 - 2028

موثوقية: 95%