تفتخر دار دمياني، دار المجوهرات الراقية الإيطالية الشهيرة بالإعلان عن افتتاح أول بوتيك لها في الكويت، وتحديدا في مول 360 الفاخر.



تعاونت دار دمياني مع مجموعة مراد يوسف بهبهاني لإطلاق دار «الصياغة اليدوية الإيطالية» في الكويت، علما أن المجموعة هي أيضا شركة عائلية تأسست في أوائل القرن التاسع عشر، وقد نجحت كلتاهما في التميز في عالم التجزئة الفاخرة عبر الأجيال بفضل الجمع بين المنتجات الخلابة وتقديم تجارب فريدة من نوعها إلى العملاء.



تم تصميم بوتيك دمياني المثير للإعجاب مع الاهتمام بأدق التفاصيل للسماح لعشاق المجوهرات الراقية باكتشاف قصة الدار الفريدة وإبداعاتها العابرة للزمن التي تمزج بين المهارة الحرفية الاستثنائية والأحجار الكريمة النادرة لتجسد جوهر الأناقة والرقي.



ومع افتتاح البوتيك الجديد، تعيد دار دمياني تأكيد رغبتها في التوسع أكثر في منطقة استراتيجية مثل الشرق الأوسط. هذا، وتتميز الكويت بقاعدة عملاء راقية من عشاق الابتكار والموضة، والذين لا يترددون في الاستثمار بعلامات تجارية تضمن أفضل معايير التصميم والجودة.



ويتوقع أن تصبح الدار من الوجهات الجديدة الرئيسية لهذه الشريحة المرغوبة من المتعاملين بفضل إبداعات المجوهرات الخاصة بها والتي تنفرد بأسلوب مميز وتصميم مبتكر ومهارة حرفية خاطفة للأنظار.



تتألق مجوهرات دار دمياني، وهي روائع صاغها أسياد الحرفة الخبراء في فالينزا، بتصاميمها الاستثنائية الفريدة من نوعها والاهتمام بدقة التفاصيل والأحجار الثمينة ذات الجودة العالية. ويستمر تراث دمياني الذي يمتد على مدى قرن من الزمن في استقطاب المشاهير وجيل النجوم الشباب، وذلك بفضل قدرة الإبداعات على إثارة المشاعر ولفت الانتباه وتعزيز حضور مرتديها.