445 طلب تأسيس معتمدة لشركات ذات طبيعة خاصة في أول 3 أشهر من العام الحالي

ترخيص 1051 شركة متناهية الصغر من أكتوبر 2023.. حتى نهاية مارس 2024





طارق عرابي



كشفت أحدث تقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن أن الكويت شهدت تأسيس نحو 3592 شركة من دون مقر في 6 أشهر، وتحديدا خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى نهاية مارس 2024، من بينها 1926 شركة في الربع الأخير من 2023 و1666 شركة في الربع الأول من 2024.



وتعد الشركات ذات الطبيعة الخاصة هي تلك الشركات التي تمارس أنشطة يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهة رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع واستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية.



شركات ذات طبيعة خاصة



وأظهرت البيانات أنه عند المقارنة على أساس ربع سنوي، فقد شهدت معاملات ترخيص وتأسيس الشركات ذات الطبيعة الخاصة تراجعا خلال الربع الأول من 2024 تراجعا بنحو 21% بما عدده 884 معاملة، لتبلغ 3256 معاملة قدمت إلى إدارة النافذة الواحدة مقارنة مع 4140 معاملة مقدمة في الربع الأخير من 2023.



وأظهر التقرير أن إجمالي التراخيص الصادرة للشركات ذات الطبيعة الخاصة في الربع الأول من 2024 قد شهد تراجعا بنسبة 13.5% بما عدده 260 ترخيصا لتبلغ 1666 ترخيصا صادرا مقارنة بـ1926 ترخيصا عن الربع الأخير من 2023.



وتضمن التقرير أن من بين المعاملات طلبات تأسيس معتمدة بلغ عددها بنهاية الربع الأول من 2024 نحو 445 طلبا، بتراجع 24% بما عدده 140 طلبا مقارنة بـ 585 طلب تأسيس معتمدة في نهاية الربع الأخير من 2023، أما طلبات التأسيس المرفوضة فقد تراجعت بصورة ملحوظة بنسبة 30% بما عدده 484 طلبا لتبلغ في نهاية الربع الأول من 2024 نحو 1145 طلبا مقارنة بـ 1629 طلبا في نهاية الربع الأخير من 2023.



شركات متناهية الصغر



وبينت الأرقام أن الكويت شهدت ترخيص نحو 1051 شركة متناهية الصغر خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى نهاية مارس 2024، وبالمقارنة على أساس ربع سنوي، تراجع عدد التراخيص الصادرة للشركات متناهية الصغر في الربع الأول من 2024 بنحو 27% بما عدده 163 ترخيصا ليبلغ 444 بنهاية ترخيصا، مقارنة بـ 607 عن الربع الأخير من 2023.



وانخفض إجمالي المعاملات المقدمة لترخيص وتأسيس الشركات متناهية الصغر بنسبة 45.7% بما عدده 515 معاملة ليبلغ بنهاية الربع الأول من 2024 نحو 611 معاملة مقارنة



بـ 1126 معاملة بنهاية الربع الأخر من 2023.



وانخفض عدد طلبات تأسيس الشركات متناهية الصغر المعتمدة بنسبة 68% بما عدده 94 طلبا ليبلغ 44 طلبا معتمدا بنهاية الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 138 طلبا بنهاية الربع الأخير من 2023.



وتراجع عدد طلبات التأسيس المرفوضة 68% بنحو 258 طلبا ليبلغ 123 بنهاية الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 381 طلبا بنهاية الربع الأخير من 2023.



شركات الأشخاص



وفيما يتعلق بعدد طلبات شركات الأشخاص التي تم اعتمادها خلال الربع الأول من 2024، فقد بلغ 870 طلبا تركزت كلها خلال شهر مارس، في حين لم يتم اعتماد أي طلب لشركات الأشخاص في كل من يناير وفبراير من نفس العام، فيما تم رفض 1934 طلب تأسيس لشركات الأشخاص خلال الربع الأول، جميعها في مارس، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة في هذا القطاع 4115 طلبا.



المركبات المتنقلة



وفيما يتعلق بقطاع شركات المركبات المتنقلة، ففي ظل استمرار إيقاف استقبال هذا النوع من الطلبات، لم يشهد القطاع أي عمليات تأسيس جديدة، وذلك منذ أن تم إيقافها في مارس 2021 بشكل مؤقت لحين تنظيم القطاع وإيجاد مواقع جديدة لهذه المركبات بالتعاون مع بلدية الكويت، حيث كانت «التجارة» قد حددت 400 موقع لأصحاب العربات المتنقلة بالتوافق مع قطاع التنظيم في بلدية الكويت والإدارة العامة للمرور والجهات ذات الصلة، يشمل العديد من الأماكن مثل مواقف الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والواجهة البحرية التابعة لشركة المشروعات السياحية ومواقف الأندية التابعة للهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى المواقف الخارجية في بعض جمعيات النفع العام.