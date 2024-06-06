

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق فعاليته الرياضية المنتظرة Boubyan WHOOP Showdown الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بجوائز قيمة تصل إلى أكثر من 5000 دينار، وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى رفع الوعي بشأن ممارسة الرياضة باستخدام أحدث التقنيات ودورها في تحفيز مستوى السلوكيات الصحية واللياقة البدنية.



وقال مدير أول إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي: يمثل Boubyan WHOOP Showdown تحديا رياضيا استثنائيا جديدا يقدمه بوبيان لعملائه وغيرهم من الشباب والفتيات من 18 عاما وما فوق، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومنحهم فرصة مميزة لإبراز قدراتهم بالمنافسات الرياضية بما يسهم في خلق مجتمع صحي.



وأضاف أن أهم ما يميز Boubyan WHOOP Showdown أنه الأول من نوعه من التحديات الرياضية ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة ككل، واستطاع بوبيان أن ينقل تقنية WHOOP (السوارة الرياضية) الحديثة ذات الانتشار السريع عالميا بين الفئات العمرية المتوسطة من الشباب والفتيات إلى الكويت، مؤكدا التزام بوبيان تجاه مواكبة أحدث المستجدات في مجال الرياضة واللياقة البدينة لاسيما وأن الاعتماد على الأجهزة القابلة للارتداء أصبح أكثر الوسائل شيوعا في مراقبة مستويات الأداء الرياضي وتحسين الإجراءات الصحية لمستخدميها سواء أثناء ممارسة الرياضة أو الممارسات اليومية العادية.



وحول الفكرة الأساسية من التحدي، أوضح الصقعبي أنها ترتكز حول توجيه وتشجيع المشاركين على اتباع أفضل الممارسات لتحسين مستويات اللياقة البدنية معتمدين بصورة أساسيا في هذه الممارسات على استخدام جهاز WHOOP، كونه أكثر الأجهزة دقة في الوقت الحالي والذي اكتسب إقبالا واسعا من أشهر الرياضيين العالميين، فهو جهاز رياضي قابل للارتداء وقائم على قراءة البيانات البيومترية للجسم وإظهار النتائج بصورة سريعة من خلال إشعارات على الهواتف، ومن ثم يمكن لكل مشارك معرفة ومتابعة أدائه الرياضي بشكل مباشر.



وأشار إلى أن المشاركة متاحة لمستخدمي WHOOP من عملاء البنك أو غير العملاء من شريحتي الشباب والفتيات، يؤهلون للدخول في منافسات بعد التسجيل في WHOOP Community من خلال استخدام الكود COMM-4AE0D2 وارتداء جهاز التتبع لمدة 4 اسابيع متواصلة 7/24، يتم خلالها تتبع ومراقبة ارقام ومؤشرات الأداء اليومي وصولا إلى المرحلة النهائية من التحدي والإعلان عن 6 فائزين (3 شباب و3 فتيات) بجوائز مالية قيمتها 500 دينار للمركز الأول و300 دينار للثاني و200 دينار للمركز الثالث.



وسوف يتم الإعلان أسبوعيا عن فائز وفائزة لأفضل أداء بجوائز فورية بقيمة 150 دينارا، على أن تستكمل مشاركتهم وصولا إلى النهائيات.