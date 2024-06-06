

أقامــت شركــة المـــلا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الحصري المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت، حدثا ترويجيا خاصا للتعريف بسيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV الجديدة كليا والتي تعمل على الطاقة الكهربائية. أقيم هذا الحدث في صالة عرض مرسيدس-بنز في الري وحضره الضيوف والعملاء وممثلون عن الصحافة المحلية ولفيف من الإعلاميين.



تم تنظيم الحدث الخاص لإعطاء الضيوف المدعوين نظرة استباقية على مرسيدس-مايباخ EQS SUV قبل وصولها الرسمي إلى الكويت، وحرصت الشركة خلال هذه المناسبة على منح الضيوف الكرام نظرة عامة وواسعة على مرسيدس-مايباخ EQS SUV، بالإضافة إلى جولة تعريفية بالسيارة وميزاتها التي تجعلها تعيد تعريف التميز في صناعة السيارات في عصر التنقل الكهربائي.



وتثري مرسيدس-مايباخ التصميم الديناميكي متعدد الأغراض لسيارة EQS SUV بعناصر حصرية تمنحها طابعها الخاص، حيث نجد شعار مرسيدس على الغطاء الأمامي للسيارة ليؤكد على مكانتها ويعزز من قيمتها الرفيعة. أما الواجهة الأمامية فتتميز باللوحة السوداء النموذجية التي تحمل شعار العلامة التجارية مع شرائط حليات عمودية مطلية بالكروم بمظهر ثلاثي الأبعاد. وتم إغلاق اللوحة السوداء الكبيرة بسلاسة لأول مرة. فقد تم دمج عناصر التكنولوجيا الفائقة لمستشعرات الرادار بشكل كامل ولم تعد مرئية. كما يمكن العثور على شرائح رفيعة مطلية بالكروم على مداخل الهواء في المصد.



عند النظر إلى السيارة من الجانب، تشمل المزايا الخاصة إطار الكروم الجريء على زجاج النوافذ الجانبية وحليات العمود B المطلية بالكروم. فيعتبر هذا العنصر الزخرفي جزءا لا يتجزأ من توقيع مرسيدس-مايباخ ويسلط الضوء على طول منطقة الجلوس الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز شعار مايباخ على العمود D الجودة العالية، حيث تم دمج أحرف EQS بمهارة في مثلث النافذة الأمامية. في حين تؤكد أقواس العجلات المكسوة باللون الأسود شديد اللمعان على قوة السيارة ذات الأداء الرياضي وحضورها اللافت. تتوافر سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV بشكل مناسب بعجلات حصرية مصنوعة من سبائك الألومنيوم مقاس 21 أو 22 بوصة.



في الخلف، تبرز المصابيح الخلفية الطابع الحصري كشريط إضاءة متصل بتصميم حلزوني من جزأين، حيث تتحرك الأضواء بعرض السيارة بالكامل. نجد أيضا حليات من الكروم على الواقي الخلفي، وعلى المئزر الخلفي وشفة الجناح، بالإضافة إلى أحرف مايباخ.



ودائما ما يتبع تصميم المقصورة الداخلية مبدأ مايباخ «كل ما هو جيد يجب أن يكون جميلا أيضا». وتعد شاشة MBUX Hyperscreen المتطورة المضمنة بشكل قياسي مع الرسوم المتحركة لبدء التشغيل بمفهوم «Zero Layer» والخاصة بمايباخ على الشاشات الثلاث بالكامل ميزة استثنائية للركاب الأماميين. كما تم تصميم المظهر المرئي العام خصيصا لسيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV باللون الأزرق الداكن الأنيق. وتشمل الميزات الحصرية العديدة العرض المتحرك لمجموعة العدادات في وضع «MAYBACH» (مايباخ). بالإضافة إلى ذلك، صممت المؤشرات الموجودة في الأنبوبين على شكل وشاح حريري يتحرك بأناقة في مهب الريح وفقا للسرعة وأسلوب القيادة. وفي الوقت نفسه، يتغير حجم الأرقام وتتلاشى ديناميكيا بين الظهور والاختفاء. أما إطارات العدادات الدائرية فهي باللون الذهبي الوردي وهو ما يعد من الصفات المميزة للعلامة التجارية. ويأتي شكل العدادات البديل للأنابيب بأسلوب «Pure EV» الرياضي.



في المقابل، تبدأ الشاشة الوسطية بالشاشة الرئيسية المألوفة وما يسمى بمفهوم «Zero Layer». وفي هذا الإعداد الأساسي، تهيمن خريطة الملاحة. حيث يمكن للسائق تنفيذ 80% من التفاعلات الأكثر شيوعا بشكل مباشر دون تغيير التطبيق. ويتفاعل النظام مع المواقف الحالية والظروف المحيطة، ويتم تخصيصه باقتراحات ذكية وعروض تطلعية.



ويتمتع الركاب في الخلف أيضا بمجموعة ميزات الترفيه والراحة الشاملة نفسها مع وجود شاشتين مقاس 11.6 بوصة على ظهر مقاعد الركاب الأمامية. فبفضل نظام MBUX القياسي المتطور للترفيه في المقاعد الخلفية، يمكن مشاركة المحتوى بسرعة وسهولة على شاشات العرض المختلفة. ومن الممكن أيضا تحديد وجهات الملاحة وتعديلها من المقاعد الخلفية. وتشمل التجهيزات القياسية أيضا جهاز MBUX اللوحي الخلفي، والذي يمكن استخدامه أيضا خارج السيارة، ونظام MBUX Interior Assist. بفضل الكاميرات، يمكن للنظام التعرف على طلبات التشغيل من حركات الجسم واليد التي يقوم بها الركاب وتنفيذ الوظائف المناسبة، على سبيل المثال تشغيل مصابيح القراءة.



في حين توفر المواد الطبيعية المصنوعة بحرفية مثالية تباينا أنيقا مع المظهر العصري. وتأتي سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV بشكل قياسي بجلد النابا الحصري من مايباخ باللونين الدافئين البني/اللؤلؤي البني. يتوفر بالإضافة إلى ذلك خيارين لونيين لجلد النابا الحصري من مايباخ وهما اللون البيج ماكياتو/اللؤلؤي البني البرونزي بشكل اختياري.



في حين تتوافر الأخشاب الطبيعية كعناصر زخرفية حيث يتوفر أيضا خياران لتشطيب الخشب المستخدم في المقصورة الداخلية، وهما خشب البتولا بلون بني غير لامع وخشب الجوز بلون بني غير لامع، بالإضافة إلى تشطيب البيانو اللامع باللون الأسود والخطوط الانسيابية من MANUFAKTUR.



وفي المقصورة الخلفية من سيارة مرسيدس-مايباخ EQS SUV، يخلق الجمع بين المواد الرائعة والحرفية المثالية والتفاصيل الحصرية جوا مستقلا يبعث على الشعور بالسعادة لجميع الحواس - ما يسمى بتأثير العزلة في المقاعد الخلفية. فعلى غرار المقاعد الأمامية، تم تجهيز المقاعد الفخمة القياسية بنظام تهوية ملائم ووظيفة التدليك وتدفئة الرقبة والكتفين. ويوجد أيضا حزمة تدليك الساقين وحزمة السائق Chauffeur Package. فبمجرد أن يختار الراكب الخلفي الأيمن وضع الاستلقاء، يتحرك مقعد الراكب الأمامي تلقائيا إلى وضع السائق. وتتوافر برامج التدليك أيضا كجزء من حزمة ENERGIZING COMFORT.