

عبدالحميد الخطيب



تكمن الموهبة الحقيقية في عالم الغناء في قدرة المطرب على التميز والابتكار الدائم، وكيفية الظهور في سماء الطرب بأسلوب مختلف لا يشبه أحدا، فيكون مصدرا لسعادة الناس، والفنان إبراهيم دشتي يسير وفق هذا النهج الذي صنع منه نجما له قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت والخليج، حيث استطاع أن يبني جسورا من المحبة والثقة بينه وبين جمهوره الذي ارتبط بأغنياته الراقية التي تلامس المشاعر، فهو يسير بهدوء وحكمة في طريق اختاره لنفسه ليظل فنه باقيا في القلوب.



إبراهيم قدم في مشواره الفني، الكثير من الأغنيات التي حظيت بالنجاح، مثل «ممنونك، تعب الأيام، بحة حزن، غمزة، سؤال صغير، بكره يتعود، على وين، العيب بالعيب، اعرفك بحضرتي» وغيرها، لكنه لا يكتفي بالوقوف عند نجاحاته السابقة، ودائم السعي لتقديم أعمال جديدة، متنوعة، ترضي جميع الأذواق، وها هو يعلن عن انتهائه من تسجيل وتصوير أغنية ستطرح قريبا بعنوان «خجولة»، كلمات: فيصل العبيد، ألحان: حمد المنصور، توزيع ماسترينغ: حسام كامل، إنتاج وتوزيع «روتانا»، وتقول بعض كلماتها: «خجولة تستحي مني وتحاتيني.. تكابر استفزتني تأذيني.. تكلمني وعذرها بس تطمن.. وأجاوبها أنا أكثر وحشتيني»، وقد استقبل جمهوره الخبر بفرحة كبيرة، وعبر الكثيرون عن انتظارهم للعمل الجديد لنجمهم المفضل.



يذكر أن «خجولة» هي احدى أغنيات «ميني البوم» سيطرحه الفنان إبراهيم دشتي الفترة المقبلة، من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المعروفين، ويضم عددا من الأغنيات التي سيتم طرحها «منفردة» الواحدة تلو الأخرى.