

أحمد الفضلي



«الفوز فرحة ومسؤولية»، بهذه الجملة علق المخرج مناف عبدال على جائزة افضل مخرج التي حصل عليها في جائزة «الدانة للدراما» بمملكة البحرين الشقيقة التي اقيمت بالتزامن مع افتتاح مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ١٦ التي شهدت حضور عدد كبير من نجوم الساحة الفنية الخليجية والعربية.



واضاف مناف عبدال أن حصوله على هذه الجائزة بالمناصفة مع المخرج المبدع عبدالعزيز الشلاحي عن مسلسل «خيوط المعازيب» يعتبر انجازا جديدا أعتز به ومسؤولية جديدة تقع على عاتقي في المرحلة المقبل حيث تتطلب المرحلة القادمة الدقة في عملية اختيار النص ومن ثم اختيار فريق عمل من فنانين وفنيين لتقديم أعمال تمنحني الاستمرارية في عملية تقديم أعمال ذات جودة وقيمة فنية في زمن بات الجمهور يعرف جميع التفاصيل الخاصة بالأعمال الدرامية من اخراج ونص وتجسيد للشخصيات من قبل الفنانين ودور المخرج في عملية تنسيق وتنفيذ جميع الأمور لظهور العمل بالشكل المطلوب، موضحا انه في كل عام يسعى لتطوير عمله لإرضاء الجمهور ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الإخراج الدرامي.



وعن مشاريعه المستقبلية، ذكر مناف عبدال من خلال حديثه لـ«الأنباء» انه انتهى مؤخرا من قضاء اجازة عائلية خاصة قضاها بين القاهرة ودبي والبحرين جاءت بعد موسم مميز نفذ من خلاله ثلاثة أعمال عرضت في رمضان الماضي، «ملفات منسية» و«يس عبدالملك» و«خيوط المعازيب»، موضحا انه بذل جهدا مضاعفا لتنفيذ هذه الأعمال وكان وراء نجاحها، وحاليا أستعد لقراءة اكثر من نص للاختيار من بينها ومنها اعمال قد ترى النور في رمضان المقبل وكذلك هناك مشاريع لاعمال موسمية.



وفيما يتعلق بعملية اختيار الفنانين في أعماله، افاد مناف عبدال بأن عملية الاختيار غالبا ما تحكمها عدة أمور، منها النص والشخصيات الموجودة بالنص وكذلك الكلفة الإنتاجية للعمل مقياسا بأجور الفنانين وكذلك اللوكيشنات الخاصة بتنفيذ العمل وغالبا ما تكون عملية الاختيار بتوافق بين المخرج والكاتب ومنتج العمل والجميع سيعمل على اختيار الأفضل لتنفيذ مسلسل يظهر بالشكل المطلوب بعيدا عن اي محسوبيات فاختيار الفنانين وجودة الاختيار من الأمور المهمة لنجاح العمل.