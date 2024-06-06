

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة خطة اعداد منتخب الناشئين مواليد «2007-2008» الذي يشرف عليه المدربان الوطنيان خالد المطيري ومساعده مشعل السبتي، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات تحت 18 سنة المقرر إقامتها في الاردن من 1 حتى 13 يوليو المقبل، والبطولة الآسيوية الـ15 التي تستضيفها البحرين من 26 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين.



وصرح رئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية نايف الفليكاوي، بأن خطة اعداد منتخب الناشئين ستنقسم إلى مرحلتين، الأولى محلية على هيئة برنامج مكثف لرفع معدلات اللياقة البدنية والجانب الفني والتكتيكي للاعبين وبعدها يخوض المنتخب معسكر خارجي في تركيا خلال الفترة من 15 حتى 26 يوليو قبل المشاركة في البطولة الآسيوية في البحرين.



وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يسعى جاهدا لتوفير كل الامكانيات المتاحة لإعداد المنتخبات الوطنية بشكل مميز للمشاركة في جميع المحافل الدولية.



من جانبه، أكد مدرب منتخب الناشئين خالد المطيري، أن الجهاز الفني يعمل على إعداد وتهيئة اللاعبين من جميع النواحي قبل المشاركة في البطولة العربية، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على الجانبين البدني لرفع معدلات اللياقة والفني وبشكل متدرج، وسيتم تطوير البرنامج التدريبي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري ليشمل النواحي التكتيكية والخططية، وذلك للاستقرار على طرق اللعب والتشكيلة الأساسية.