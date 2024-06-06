

تغلب المنتخب البرتغالي على نظيره الفنلندي 4-2 في غياب نجمه كريستيانو رونالدو في مباراة ودية أمس الأول في لشبونة ضمن اطار استعداداته لخوض نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في 14 الحالي.



وغاب رونالدو لتمضيته إجازة مع عائلته بعد موسم طويل مع ناديه النصر السعودي.



وافتتح مدافع مان سيتي الانجليزي روبن دياش التسجيل للبرتغال بعد مرور 17 دقيقة من كرة رأسية، وأضاف مهاجم ليفربول الانجليزي ديوغو جوتا الثاني من ركلة جزاء (45+5).



وعزز لاعب وسط مان يونايتد الانجليزي برونو فرنانديش الذي نزل بديلا مطلع الشوط الثاني، تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث (55).



ونجح البديل تيمو بوكي في تسجيل سجل هدفين لفنلندا في الدقيقتين 72 و76 مقلصا الفارق علما بانه شارك في الدقيقة 65.



لكن الكلمة الاخيرة كانت للبرتغال التي سجل لها فرنانديش الهدف الرابع والثاني الشخصي له (84).



ومن المنتظر أن ينضم رونالدو إلى صفوف المنتخب الجمعة عشية مواجهة كرواتيا في مباراة ودية ثانية قبل ان ينهي المنتخب البرتغالي استعداداته بمباراة ثالثة ضد أيرلندا الثلاثاء المقبل. وتلعب البرتغال بطلة اوروبا عام 2016 في النهائيات القارية في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تركيا وجورجيا والجمهورية التشيكية.



واستهلت ايطاليا استعداداتها للدفاع عن لقبها بطلة لكأس أوروبا بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفتها تركيا الثلاثاء على ملعب «ريناتو دالارا» في بولونيا في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما للنهائيات.



وتخوض إيطاليا ودية ثانية الأحد المقبل ضد ضيفتها البوسنة في إمبولي، فيما تلتقي تركيا مع مضيفتها پولندا الاثنين المقبل في وارسو.



وأوقعت القرعة إيطاليا في النهائيات في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وألبانيا، فيما جاءت تركيا في المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال وجمهورية التشيك وجورجيا.



وفي مباريات أخرى، حققت النمسا فوزا صعبا على ضيفتها صربيا 2-1 على ملعب «إرنست هابل» في فيينا في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما لنهائيات «يورو 2024»، كما استهلت المجر استعداداتها للكأس القارية بخسارة قاتلة أمام مضيفتها أيرلندا 1-2.



وتلعب المجر في النهائيات في المجموعة الاولى إلى جانب ألمانيا المضيفة واسكتلندا وسويسرا.