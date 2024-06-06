

عين نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم عام 2023 والذي عانى صعوبات كبيرة الموسم المنصرم، المدرب أنتونيو كونتي ليشرف عليه بعقد حتى يونيو 2027، بحسب ما أعلن أمس.



وقال النادي في بيان «يرحب نابولي بأنتونيو كونتي الذي يتسلم تدريب الفريق الأول بعدما وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2027».



وعلق الرئيس أوريليو دي لورينتيس في البيان «أنا فخور للغاية لأن المدرب الجديد لنابولي هو أنتونيو كونتي، أنتوني مدرب عالي المستوى، قائد، ومعه أنا واثق من أن إعادة التأسيس الضرورية ستبدأ بعد انتهاء الفترة التي ختمت بفوزنا بلقب الدوري في العام الماضي، عقب مواسم عدة في قمة كرة القدم الإيطالية»، مضيفا اليوم يمثل بداية فصل مهم جديد في تاريخ نابولي. بدوره، قال كونتي: «أنا سعيد ومتحمس للجلوس على مقاعد بدلاء نابولي، يمكنني أن أعد بشيء واحد، سأقوم بكل ما في وسعي لتطوير الفريق والنادي، التزامي، معا برفقة فريق عملي، سيكون أكيدا».



وكان كونتي (54 عاما) الذي درب يوفنتوس



(2011-2014)، منتخب إيطاليا (2014-2016)، تشلسي الإنجليزي (2016-2018) وإنتر (2019-2021) دون وظيفة منذ رحيله عن توتنهام الإنجليزي في مارس 2023، وبات خامس مدرب لنابولي في الأشهر الـ 12 الأخيرة.



وترك لوتشانو سباليتي مدرب المنتخب راهنا، النادي بعد الفوز بلقب الدوري، ثم تبعه ثلاثة مدربين آخرين، هم الفرنسي رودي غارسيا ووالتر ماتزاري ثم فرانتشيسكو كالتسونا.



ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن كونتي وقع عقدا براتب سنوي يقدر بنحو ثمانية ملايين يورو.



وأنهى نابولي الموسم المنصرم بفارق 41 نقطة خلف إنتر حامل اللقب.