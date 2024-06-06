

بيروت - ناجي شربل



يخوض منتخب لبنان لكرة القدم مباراته أمام فلسطين في الـ 7 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد الخاص بنادي السد في الدوحة، بعنوان «الفرصة الأخيرة» في سبيل السعي إلى مواصلة خوض التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية. وكان المنتخبان قد تعادلا سلبا في المرحلة الأولى، في مباراتهما المحسوبة على أرض لبنان، والتي أقيمت بإمارة الشارقة.



مباراة «الفرصة الأخيرة» عن جدارة قبل مرحلتين من ختام تصفيات المجموعة التاسعة، التي تضم أيضا أستراليا المتصدرة والتي عبرت إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال ونهائيات كأس آسيا، وبنغلادش صاحبة المركز الأخير، إذ لا بديل لـ «الأرز» عن الفوز اليوم ثم تاليا على بنغلادش الثلاثاء المقبل على ستاد خليفة الدولي، وانتظار عدم نيل فلسطين ولو نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة أمام مضيفتها أستراليا، لأنه السيناريو الوحيد الذي يضع لبنان مباشرة في نهائيات كأس آسيا للمرة الرابعة بعد أعوام 2000 (بالاستضافة في بيروت) و2019 في الإمارات و2023 في قطر، ويكمل أيضا تصفيات الدور النهائي الحاسم لقارة آسيا لبلوغ مونديال 2026.



وأقام الاتحاد اللبناني معسكرا تدريبيا مغلقا للمنتخب في الدوحة قبل أسبوع من موعد المباراة، للتأقلم مع الأجواء المناخية.