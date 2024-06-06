دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عن بيان للمحكمة العليا جاء فيه إنها «ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس 29/11/1445 حسب تقويم أم القرى الموافق 6/6/2024».



ودعت المحكمة العليا «من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة».



وأملت المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين.