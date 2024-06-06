بدأ أمس التداول بالأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشالز الثالث في بريطانيا، حيث ستحل تدريجيا محل تلك التي تحمل صورة والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.



وقال بنك إنجلترا في بيان أمس الأول إن صورة الملك تشالز ستظهر على الأوراق النقدية الجديدة من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا، والتي ستبقى مشابهة بالشكل للأوراق النقدية الحالية.



وسيجري التداول بهذه الأوراق النقدية البوليمرية الجديدة، والتي حلت تدريجيا محل النقود الورقية في المملكة المتحدة منذ عام 2016، جنبا إلى جنب مع تلك التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، وستتم طباعتها شيئا فشيئا «لاستبدال تلك القديمة»، بحسب بيان البنك المركزي الإنجليزي، من أجل «التقليل من التأثير البيئي والمالي» لتحديث العملة.



وستنضم هذه الأوراق النقدية الجديدة إلى العملات المعدنية التي تحمل صورة تشالز الثالث، والتي دخلت التداول في ديسمبر 2022، بعد أشهر قليلة من وفاة والدته.



واعتبارا من أمس، تمكن أفراد الجمهور أيضا من استبدال أوراقهم النقدية القديمة بتلك التي تحمل صورة تشالز الثالث عبر بنك إنجلترا، بحد أقصى حدد بـ 300 جنيه إسترليني للشخص الواحد.