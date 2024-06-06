

أطلق الفنان عاصي الحلاني أحدث أعماله الغنائية «الدحية» باللهجة الأردنية التي يقدمها لأول مرة، والأغنية من الفلكلور الأردني، كتب كلماتها الشاعر رامي اليوسف، ألحان وتوزيع طوني سابا، ماستر محمد مقهور، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في وادي رم جنوب الأردن.



وتعتبر «الدحية» قالبا غنائيا أصيلا من قوالب الغناء البدوي المتوارثة في الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبي، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب في تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.



ويأتي إطلاق «الدحية» في فصل الصيف كون هذه الفترة مرتبطة بالإجازات والعطلات، إذ يكون الوقت مناسبا لاجتماع الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن ثم الاحتفال بالزواج وإقامة طقوسهم السعيدة المختلفة.