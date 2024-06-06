استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمكتبه في قصر لوسيل أمس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والوفد المرافق له.



ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا» جرى خلال المقابلة استعراض آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لاسيما مساعي وجهود المجتمع الدولي لوقف القتال وحماية المدنيين، والإبقاء على كل قنوات الاتصال مفتوحة لحل الأزمة بالحوار والطرق الديبلوماسية، بالإضافة إلى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها.



كما قدم الرئيس الأوكراني الشكر للشيخ تميم بن حمد على جهود دولة قطر من أجل لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم في أوكرانيا، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية.



وكان أمير قطر والرئيس الأوكراني قد عقدا لقاء ثنائيا تناولا فيه مجمل علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة الى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.



هذا، وأقام صاحب السمو أمير قطر مأدبة عشاء تكريما للرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا والوفد المرافق له.