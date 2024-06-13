

عزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رصيده التهديفي الدولي ورفعه إلى 130 هدفا بعد تسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على ضيفه الأيرلندي 3-0 في أفيرو أمس الأول، استعدادا لكأس أوروبا 2024. وكان جواو فيليكس البادئ بالتسجيل (18) قبل إضافة رونالدو الثاني والثالث (50 و60).



ورفع رونالدو رصيده التهديفي الدولي إلى 130 هدفا في 207 مباريات دولية، مبتعدا بـ 22 هدفا عن الإيراني المعتزل علي دائي الثاني، و24 هدفا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الثالث وحامل لقب كأس العالم 2022.



وبات مهاجم ريال مدريد الإسباني ومان يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي سابقا والنصر السعودي راهنا على بعد خمسة أهداف فقط للوصول إلى 900 هدف مع الأندية والمنتخب في رقم قياسي.



واعتمد المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز على الهداف رونالدو في التشكيلة الأساسية على عكس ما فعل أمام كرواتيا، حيث بقي على مقاعد الاحتياط في المباراة التي خسرها «سيليساو» أوروبا 1-2 السبت الماضي.



ويتحضر «سي آر7» البالغ 39 عاما إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية عندما تنطلق منافسات كأس أوروبا على الأراضي الألمانية في البطولة الـ 11 الكبرى التي يخوض غمارها، بما فيها الرقم القياسي لعدد المشاركات في البطولة القارية (6)، في حين يسعى لزيادة رقمه القياسي لناحية أكثر عدد من الأهداف في النهائيات (14).



وتستهل البرتغال مشوارها القاري بمواجهة تشيكيا في لايبزيغ في 18 الشهر الجاري، قبل أن تواجه تركيا بعد أربعة أيام في دورتموند، وتكمل دور المجموعات أمام جورجيا في غيلزنكيرشن في 26 منه.