تتجه الأنظار في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو نحو مجموعة من المواهب الصاعدة، حيث من المرتقب أن يقدم هؤلاء أنفسهم على المستوى الدولي بعد نجاحهم مع الأندية. في الوقت الذي ستكون فيه هذه البطولة الأخيرة بالنسبة إلى عدد من النجوم المخضرمين، يأمل نظراؤهم الشبان أن يحجزوا مركزا أساسيا ويتمكنوا من إظهار موهبتهم مع منتخباتهم.. ومن هؤلاء الشبان 5 لاعبين جديرين بالمتابعة، هم:



٭ الإسباني لامين جمال (16 عاماً)



يعد جمال من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، محطما العديد من الأرقام القياسية في عمر صغير مع برشلونة والمنتخب. وقد خاض مباراته الأولى مع النادي الكاتالوني بعمر الـ 15 وأصبح أصغر من سجل هدفا في الدوري بعمر الـ 16 عاما و87 يوما. كما بات أيضا أصغر لاعب يشارك ويسجل بقميص منتخب إسبانيا، وفي حال الوصول إلى النهائي، سيكون جمال قد بلغ الـ 17. وخاض 50 مباراة مع فريقه ضمن مختلف المسابقات في الموسم المنصرم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.



٭ الألماني فلوريان فيرتس (21 عاماً)



توج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه في مايو الماضي من دون خسارة أي مباراة. وأحد اللاعبين الذين ساهموا بهذا الإنجاز، هو الشاب فلوريان فيرتس، حيث سجل 18 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 47 مباراة ضمن مختلف المسابقات في الموسم المنصرم. وهو لاعب وسط يتمتع بإمكانيات رائعة وبإمكانه أن يشغل مركز الجناح الأيمن.



٭ الفرنسي وارن زاير-إيمري (18 عاماً)



لاعب آخر دخل التاريخ هو وارن زاير-إيمري الذي أصبح أصغر لاعب يلعب ويسجل للمنتخب الفرنسي منذ أكثر من قرن. ففي أغسطس 2022، خاض مباراته الاحترافية الأولى مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي أيضا، وقد صنع 7 تمريرات حاسمة وسجل 3 أهداف في 43 مباراة مع النادي في الموسم الماضي. وهو قوي وسريع مع الكرة ولديه بعض الصفات التي يملكها زميله المهاجم الفتاك كيليان مبابي.



٭ البلجيكي جيريمي دوكو (22 عاماً)



من الصعب على لاعب أن يبرز نفسه في ناد ضخم مثل مانشستر سيتي الفائز بلقب الدوري 4 مرات متتالية في إنجاز غير مسبوق، لكن دوكو لفت الأنظار بعد انتقاله إلى إنجلترا العام الماضي قادما من رين الفرنسي مقابل 55.4 مليون يورو بسبب سرعته وقوته وإمكاناته التكتيكية التي ساعدت سيتي بالفوز بلقب الدوري في الموسم المنصرم رغم وجود جاك غريليش غير المستدعى إلى قائمة إنجلترا. وقد لعب 21 مباراة أساسيا مع السيتي من 45 خاضها، مسجلا 7 أهداف وصانعا 10 تمريرات حاسمة. وقد تدرج في جميع الفئات العمرية للمنتخب البلجيكي بدءا من منتخب تحت 15 عاما وانضم إلى الفريق الأول عام 2020.



٭ الهولندي تشافي سيمونز (21 عاماً)



على الرغم من أنه في الـ 21 من العمر فقط، إلا أن سيمونز لعب مع أمثال باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، حيث قضى نحو 9 أعوام في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة. وخلال فترته في كاتالونيا، أصبح أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في الأندية الإسبانية بسبب تنوع مهاراته كلاعب وسط هجومي وكجناح أيسر وأيمن، لكنه لم يمثل الفريق الأول. وقد خاض أولى مبارياته الاحترافية مع سان جرمان، منه إلى ايندهوفن ثم عاد إلى النادي الباريسي قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ الألماني بالإعارة.



تألق بتسجيل 10 أهداف وتقديم 15 تمريرة حاسمة في 43 مباراة مع فريقه الأخير ضمن مختلف المسابقات. ولعب سيمونز لمنتخب بلاده في الفئات العمرية وسجل في أكثر من مباراة وبعد 14 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وقد وجد طريقه إلى المرمى للمرة الأولى أمس الأول خلال الفوز الودي على آيسلندا 4-0.