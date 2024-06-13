أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قرارا أميريا بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى مملكة البحرين، وذلك لأول مرة منذ عام 2017.



وقال الديوان الأميري القطري، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن سمو الأمير الشيخ تميم أصدر القرار الأميري رقم 53 لسنة 2024 بتعيين سلطان علي يوسف محمد الخاطر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة البحرين.



كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد قرارا بتعيين الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.



وأصدر أمير قطر أيضا قرارا بتعيين زايد سعيد راشد الكميت الخيارين سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية التونسية.



وأصدر الشيخ تميم بن حمد قرارا أميريا بتعيين سعود عبدالله زيد آل محمود سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية پولندا.



وبالتزامن مع الخطوة القطرية، أعلنت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عين السفير محمد بن علي الغتم رئيسا للبعثة الديبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر، بلقب سفير فوق العادة مفوض.