أصيبت سفينة تجارية ووجهت نداء استغاثة أمس بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، حسبما أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، فيما يبدو أنه أحدث هجوم للمتمردين الحوثيين اليمنيين.



وقالت شركة إمبري إن السفينة أصيبت على بعد حوالى 68 ميلا بحريا (حوالى 126 كيلومترا) جنوب غرب ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.



واعتبرت الشركة في بيان أن «السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين».



وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» البريطانية بأن «زورقا صغيرا اصطدم بمؤخر السفينة»، لافتة إلى أنه «أبيض اللون وطوله بين 5 و7 أمتار».



وأشارت إلى أن ربان السفينة «أبلغ عن تسرب المياه إليها، وليست تحت قيادة الطاقم»، وأنه أفاد بأنها «أصيبت للمرة الثانية بقذيفة مجهولة محمولة جوا»، لافتة إلى أن السلطات العسكرية قدمت لها المساعدة.