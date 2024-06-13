10 ملايين دينار أرباح الربع الأول بزيادة ٣٤% على أساس سنوي

نظرتنا المستقبلية متفائلة.. فجميع العناصر تجمعت للتحوّل والتغير الإيجابي

وقّعنا اتفاقية مع «تاتا» للخدمات الاستشارية لترقية النظام المصرفي الأساسي

84.5 % نسبة التكويت لدى «برقان».. من أعلى النسب في البنوك الكويتية



طارق عرابي



أكد مدير عام التخطيط الإستراتيجي والمتابعة في بنك برقان مناف خالد المنيفي أن بنك برقان قام بتبني إستراتيجية جديدة تتضمن رؤية وأهدافاً محورها الأساسي خلق أفضل بيئة عمل لموظفي البنك لخدمة العملاء والمجتمع وذلك من خلال تبني التطور والتقدم في كل المجالات الحديثة.



وأضاف خلال لقاء خاص بـ«الأنباء» أن الأسس الإستراتيجية التي تبناها البنك تتألف من 3 ركائز رئيسية قوامها التركيز على السوق الكويتي، وإعادة توزيع الأصول، والتحول الرقمي، الأمر الذي أثمر حصوله على جائزة مرموقة من قبل مجلة «يوروموني تريد فاينانس» للعام 2024، ما يعد اعترافاً بتميز خدمات «برقان» على الصعيد المحلي.



وأشار المنيفي إلى أن هذا الاعتراف يدعو للفخر لاسيما أنه مقدم من قبل مجلة مرموقة وهي مجلة «يوروموني»، ما يثبت أن خدمة العملاء كانت ولاتزال من أهم عوامل نجاح البنك وركيزته الأساسية، حيث أتى هذا الاعتراف بالتزامن مع سعي البنك الدائم ليصبح البنك الأكثر تطوراً من خلال توفير خدمات قيمة لعملائه والحفاظ على النمو المستدام.



ولفت المنيفي إلى أن «برقان» الذي أصبح يكثف جهوده نحو التحول الرقمي، قام مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) لترقية النظام المصرفي الأساسي عبر ادخال مجموعة حلول TCS BaNCS، حيث تعتبر هذه النقلة استثنائية في إستراتيجية البنك التي تهدف إلى التوسع في الحلول المصرفية التكنولوجية. وهذا من شأنه توفير خدمات قيمة لعملائه ومنتجات مخصصة مع تقديم تجربة مصرفية سلسة من شأنها النهوض بنمو البنك.



وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



حدثنا عن إستراتيجية بنك برقان الجديدة؟



٭ قام البنك بتبني رؤية وأهدافاً جديدة محورها الأساسي خلق أفضل بيئة عمل لموظفي البنك لخدمة العملاء والمجتمع وذلك من خلال تبني التطور والتقدم في كل المجالات الحديثة.



الأسس الإستراتيجية التي تبناها البنك هي:



ـ التركيز على الكويت وذلك من خلال تقديم أفضل الممارسات والحوكمة في مجال تمويل الشركات، القطاع المصرفي، الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.



ـ إعادة توزيع الأصول ـ التركيز في الأصول فيما يخدم عملاءنا مما قد يترتب عليها استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تطلعاتنا لكل ما هو جديد في مختلف القطاعات لتقديم خدمة مميزة لعملائنا.



ـ التحول الرقمي وذلك عن طريق تحديث وتطوير البنية التحتية بأفضل التقنيات التكنولوجية، الارتقاء بقدراتنا لتطوير آمن للمعلومات والخدمات الرقمية لتوفر خدمات سلسة ومخصصة لعملائنا، ابتكار أحدث حلول التحول الرقمي في مختلف القطاعات.



حدثنا عن النتائج المالية الأخيرة لبنك برقان، وحجم النمو الذي حققه البنك خلال السنة الأخيرة.



٭ رغم كون البنك في مرحلة تحول تاريخية منذ تأسيسه سنة 1977 إلا أنه مازال يقدم نمواً مستقراً، فحقق بنك برقان أرباحاً تشغيلية للربع الأول بقيمة ١٠ ملايين دينار، بزيادة قدرها ٣٤% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الإيرادات واستقرار التكاليف التشغيلية.



هذا النجاح ينسب للعاملين في البنك من أخواتي وإخواني الموظفين حيث إنهم يضطلعون بمسؤوليات وظيفتين في آن واحد، الأولى خدمة العملاء وخلق النمو والعوائد التي يطمح إليها المساهمون، والثانية هي متطلبات التحول التي تستلزم جهداً إضافياً للتغير.



حصل بنك برقان مؤخراً على جائزة مرقومة من قبل مجلة يوروموني، حدثنا عن جهود البنك في تحقيق هذا الإنجاز.



٭ تم ذلك ضمن نتائج استبيان مجلة يوروموني تريد فاينانس للعام 2024. ويأتي هذا التقييم العالمي السنوي اعترافاً مرموقاً بتميز خدمات مصرفنا، حيث يعتمد هذا الاستبيان على تصويت وتحليل آراء آلاف مستخدمي خدمات تمويل الاعمال لتحديد معايير تصنيف أفضل مزودي الخدمات المصرفية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. هذا الاعتراف يدعو للفخر لاسيما أنه مقدم من قبل مجلة مرموقة كـ «يوروموني» وحصولنا على ثقة مختلف الشرائح من أفراد وشركات مما يثبت أن خدمة العملاء كانت ولاتزال من أهم عوامل نجاح البنك وركيزتنا الاساسية، يتزامن هذا مع سعي البنك الدائم ليصبح البنك الأكثر تطوراً من خلال توفير خدمات قيمة لعملائنا من شأنه الحفاظ على النمو المستدام للبنك.



أصدر «برقان» مؤخراً أول سندات دائمة مقومة بالدينار بقيمة 150 مليون دينار، حدثنا عن أهمية هذا الإصدار في مثل هذا الوقت تحديداً.



٭ تنقسم هذه السندات مناصفة إلى شريحتين: الشريحة الأولى ذات الفائدة الثابتة، والشريحة الثانية ذات الفائدة المتغيرة. ومن المتوقع أن تقلل الشريحة ذات الفائدة المتغيرة من تكلفتنا الاجمالية عندما يتم التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة. وكان القرار لطرح هذا الإصدار بالدينار الكويتي للتمكن من جذب مستثمرين مهتمين بالسوق الكويتي، وكانت هذه أول سندات دائمة تظهر محلياً بالدينار الكويتي. وعلى هذا الأساس يعتبر هذا الإصدار هو الأول من نوعه بالعملة المحلية مما يثبت اهتمام المستثمر الكويتي فيها. ولا يخفى عليكم أن رؤية البنك تتمحور حول التطور والتقدم وهذا الإصدار كونه الأول من نوعه يدل على تفعيل مسارنا بهذا الاتجاه.



ما خطواتكم الحالية في مجال التحول الرقمي للبنك على المدى المنظور؟



٭ في إطار جهود البنك المستمرة نحو التحول الرقمي، تم توقيع اتفاقية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) لترقية النظام المصرفي الأساسي عبر إدخال مجموعة حلول TCS BaNCS وتعتبـــــر هذه النقلة استثنائية في إستراتيجية البنك التي تهدف إلى التوسع في الحلول المصرفية التكنولوجية. وهذا من شأنه توفير خدمات قيمة لعملائنا ومنتجات مخصصة مع تقديم تجربة مصرفية سلسة ما من شأنه النهوض بنمو البنك.



ما نظرتكم للقطاع المصرفي الكويتي، لاسيما في ظل التطورات الدولية في هذا القطاع؟



٭ لا يستطيع أحد أن ينكر تميز القطاع المصرفي الكويتي، لاسيما في ظل ازدياد الاستثمارات الأجنبية في البنوك الكويتية حيث أظهرت البيانات أن حصص ملكية الأجانب (أفراد ومحافظ وصـناديق ومؤسســات وشركات) في البنك الكويتية تتراوح مــا بين 5% و25% تقريباً، مما أثبت قدرة القطاع المصرفي الكويتي على مواجهة الأزمات وذلك لاتباعه سياسات متأنية من شأنها صد أي تقلبات في الإستثمارات المحلية والدولية وهذا أكبر دليل على متانة ورصانة هذا القطاع، ما عزز ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي الكويتي.



كيف هي نظرتكم حول رؤية بنك برقان المستقبلية؟



٭ نظرتنا المستقبلية للبنك نظرة متفائلة، حيث إن جميع العناصر الأساسية تجمعت للتحول والتغير الإيجابي منذ تشكل مجلس الإدارة الحالي حيث أخذ على عاتقه إصدار قرارات محورية لتفعيل رؤية جديدة للبنك، جوهرها مواردنا البشرية القائمين على أعمال البنك لخدمة عملائنا ومجتمعنا. خاصة أن البنك يحظى بأعلى نسب تكويت بين البنوك المحلية، حيث وصلت حالياً إلى 84.5% والتي تعد من أعلى النسب في البنوك الكويتية.