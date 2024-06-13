123.39 اشتراك هاتف نقال لكل 100 نسمة في البلاد.. يعكس قوة سوق الاتصالات

165.14 اشتراك إنترنت بالهاتف النقال لكل 100 نسمة بالكويت.. يعكس قوة خدمات الشركات



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن إجمالي عدد مشتركي شركات الهواتف النقالة في الكويت يبلغ 8.11 ملايين مشترك في باقات الدفع المسبق والآجل والراوتر.



وأظهرت البيانات أن كل 100 شخص في الكويت يملكون نحو 123.39 اشتراكا في الهواتف النقالة، وهو ما يعكس الانتشار الواسع للتكنولوجيا في السوق المحلية، وأن سوق الاتصالات في الكويت تعتبر ناضجة ومتقدمة وتوجد سهولة في الوصول إلى خدمات الاتصالات.



ويعكس ارتفاع الاشتراكات في الهواتف وتكرارها بملكية أكثر من شخص لأكثر من شريحتي هاتف مؤشرا إيجابيا من الناحية الاقتصادية لأنه يعكس مستوى عاليا من الاتصال والتواصل في المجتمع، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، خاصة في المجالات التي تعتمد على الاتصالات المتنقلة، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية المتنقلة، والتكنولوجيا المالية.



اشتراكات الهواتف النقالة



وتفصيليا، أظهرت إحصاءات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن إجمالي مشتركي الهواتف النقالة ارتفع بنحو 387.4 ألف مشترك بزيادة نسبتها 5% إذ كان عددهم يبلغ نحو 7.7 ملايين مشترك بنهاية 2022، ليصل إلى 8.11 ملايين مشترك في نهاية 2023.



وكشفت البيانات أن إجمالي مجموع الاشتراكات الخلوية المتنقلة للدفع الآجل والمسبق شهدت ارتفاعا بنسبة 8.6% بما عدده نحو 480.39 ألف مشترك ليبلغ عددهم بنهاية 2023 نحو 6.06 ملايين مشترك، مقارنة مع 5.58 ملايين مشترك بنهاية 2022.



وارتفع عدد مشتركي الاشتراكات الخلوية المتنقلة للدفع المسبق 10.9% بما عدده 436.1 ألف مشترك ليبلغ عددهم 4.42 ملايين مشترك بنهاية 2023 مقارنة مع 3.98 ملايين مشترك بنهاية 2022.



وزاد عدد الاشتراكات الخلوية المتنقلة للدفع الآجل بنسبة 2.77% بعدد 44.28 ألف مشترك ليبلغ عددهم بنهاية 2023 نحو 1.64 مليون مشترك مقترنة مع 1.59 مليون مشترك بنهاية 2022.



في سياق متصل، بلغ عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل للبيانات (الراوتر) نحو 2.05 مليون مشترك خلال 2023 مقارنة مع 2.144 مليون مشترك بنهاية 2022.



الهواتف الثابتة



وبينت الأرقام أن إجمالي اشتراكات النطاق العريض الثابتة (شركات وأفراد) في الكويت بلغ 49.04 ألف مشترك بنهاية 2023 مقارنة مع 62.56 ألف مشترك بنهاية 2022.



وارتفع عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت للشركات إلى 14.82 ألف مشترك بنهاية 2023 مقارنة مع 13.68 ألف مشترك بنهاية 2022، وانخفض عدد مشتركي النطاق العريض الثابت للأفراد من 48.8 ألف مشترك بنهاية 2022 ليبلغ 34.22 ألف مشترك بنهاية 2023.



مؤشرات الهواتف



وارتفع معدل اشتراكات الهواتف النقالة في الكويت خلال 2023 بصورة ملحوظة، إذ بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال لكل 100 نسمة في نهاية 2023 نحو 123.39 اشتراكا، ما يعني أن كل 100 شخص بينهم 24 شخصا لديهم شريحتي هاتف نقال، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد كان ذلك المعدل في 2022 نحو 116.45 شخصا، ما يعني أن كل 100 شخص بينهم 17 شخصا يملكون شريحتي هاتف نقال.



وزاد معدل اشتراكات الهواتف النقالة الدفع الآجل لكل 100 نسمة في 2023 ليصل إلى 33.39 شخصا، مقارنة مع 33.31 شخصا بنهاية 2022.



وارتفع معدل اشتراكات الهاتف النقال بالدفع المسبق لكل 100 نسمة إلى 89.99 شخص بنهاية 2023 مقارنة مع 83.15 شخصا بنهاية 2022.



مؤشرات الإنترنت



كشفت البيانات أن معدل اشتراكات النطاق العريض المتنقل للبيانات بما يتضمن من راوتر وشركات الهواتف لكل 100 نسمة وصل إلى 41.74 اشتراك بنهاية 2023 مقارنة مع 44.72 اشتراك بنهاية 2022.



وارتفعت اشتراكات الانترنت بشركات الهاتف النقال لكل 100 نسمة في 2023 إلى 165.14 اشتراكا مقابل 161.18 اشتراكا في نهاية 2022، أما اشتراكات الانترنت النطاق العريض الثابت (شركات الانترنت) لكل 100 نسمة فقد بلغ 0.99 اشتراك بنهاية 2023 مقابل 1.31 اشتراك بنهاية 2022.







وفقاً لمؤسسة «GSMA Intelligence» العالمية



عمر العمر: الكويت الأولى عالمياً في ريادة تكنولوجيا الجيل الخامس



قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إن الكويت حققت المركز الأول عالميا وإقليميا على مستوى ريادة تكنولوجيا الجيل الخامس وفقا لمؤسسة «GSMA Intelligence» العالمية المعنية بتحليل البيانات المتعلقة بصناعة الهواتف المحمولة والمشغلين حول العالم.



وأضاف العمر أن الكويت حققت وفقا لمؤشر المؤسسة نتيجة 68 نقطة والتي تمثل الدرجة الشاملة للجيل الخامس لعام 2023 إذ يقيس هذا المؤشر الشامل أداء الدولة في نشر واستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في عدة فئات.



وأوضح أن معايير المؤشر تتضمن البنية التحتية ووفر الخدمة وتجربة المستخدم، مبينا أنه وفقا لهذا المؤشر فإن الكويت تحتل مكانة الريادة عالميا وإقليميا مما يدل على تنفيذ وتكامل قويين لتكنولوجيا الجيل الخامس داخل البلاد.



وذكر أن الدرجة الشاملة للجيل الخامس تعكس القدرات التقنية لشبكة الجيل الخامس ومدى فعالية استغلال هذه القدرات لتعزيز الاتصال ودفع الابتكار وتحسين الخدمات للمستخدمين النهائيين.



وقال العمر إن تحقيق أعلى درجة على مستوى العالم يشير إلى أن الكويت نجحت بشكل كبير في وضع معيار لتميز الجيل الخامس في البلاد مما يظهر تفوقها في هذا الجانب الحاسم من التحول الرقمي.



وبين أن الدرجة التي حققتها الكويت على مستوى المؤشر تأخذ في الاعتبار عوامل مثل تغطية الشبكة والسرعة والاعتمادية ومجموعة الخدمات التي يمكنها الجيل الخامس مما يجعلها مؤشرا رئيسيا للتقدم التكنولوجي ودافعا للنمو الاقتصادي.



وأشار العمر إلى تحقيق الكويت المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (IDI) لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات إذ تصدرت الكويت المؤشر متفوقة على 169 دولة وهو المؤشر الذي يعد بمثابة تقييم شامل لمستوى الاتصال بشبكة الإنترنت في هذه الدول مما يعكس تطورها الرقمي. وأوضح أن هذا المؤشر يتألف من 10 مؤشرات مقسمة وفق ركيزتين أساسيتين هما الاتصال العالمي والاتصال الهادف واللتان تقيسان عدد المتصلين بخدمات الاتصالات وجودة الاتصال.



وذكر أنه يتم تقييم هذه المؤشرات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات على مقياس يتراوح من صفر إلى 100 نقطة إذ يشير الحصول على مجموع نقاط يبلغ 100 إلى أن أداء الاتصال بشبكة الإنترنت قد بلغ أعلى مستوياته. وقال إنه وفقا للمؤشر فقد حققت دولة الكويت المركز الأول بمجموع نقاط بلغ 98.2 نقطة، بينما جاءت جمهورية سنغافورة في المركز الثاني عالميا بمجموع نقاط بلغ 97.4 في حين تمكنت قطر من تحقيق المركز الثالث عالميا بحصولها على مجموع نقاط بلغ 97.3 نقطة.