محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الكويت تسعى للحصول على تمويل لمشروع الزور للبتروكيماويات المزمع إنشاؤه بكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، وفقا لمصادر مطلعة.



وقال أحد المصادر لمجلة ميد ان الكويت تبحث في الوقت الحالي عن تمويل للمشروع وسيكون هذا الأمر حاسما للسير قدما نحو التنفيذ.



ولم تتخذ الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» قرارا استثماريا نهائيا للمشروع ولم تكشف بعد عن الجدول الزمني للموافقة على المشروع وتقديمه للمناقصة.



ويعرف مشروع الزور للبتروكيماويات أيضا باسم برنامج ترقية مجمع الزور المتكامل أو مشروع تكامل مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات.



وفي وقت سابق من هذا العام، قالت كيبيك، في خطتها السنوية، إنها تخطط لطرح عقد لإجراء دراسة جدوى مفصلة للمشروع.



ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الدراسة سنة واحدة وسيتم طرحها على أساس مبلغ مقطوع.



وفي سياق متصل، ذكرت مصادر ان «كيبيك» تبحث عن صفقة تمويل مماثلة لمشروع الوقود النظيف في الكويت، الذي كان من شأنه تحديث ودمج اثنتين من أكبر مصافي النفط في البلاد.



وبالنسبة لمشروع الوقود النظيف، فقالت المجلة ان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية Sace ضمنت قرضا بقيمة 625 مليون دولار صادر عن تجمع مصرفي من البنوك الدولية، بقيادة فرع BBVA في ميلانو الذي تولى دور الوكيل المرافق لوكالة الصادرات.



وقد ساعدت هذه الترتيبات الائتمانية شركة البترول الوطنية الكويتية على تمويل مشروعها الاستراتيجي للوقود النظيف بقيمة 14.5 مليار دولار، والذي يتضمن تحديث وتوسعة مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي.