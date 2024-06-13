أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن رعايتها الرئيسية لحفل تخريج إدارة مدارس التربية الخاصة للعام الثالث على التوالي.



أقيم الحفل بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي منصور الظفيري ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة محمود عبدالرضا وحضور سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.



وخلال الحفل، قام م.فهد عبدالرحمن العلي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة البوابة الالكترونية القابضة (احدى الشركات التابعة لـ stc الكويت) بإلقاء خطاب ملهم وتحفيزي للخريجين، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في stc، ومن بينهم دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc. وخلال الحفل، شاركوا في تكريم 130 خريجا من ذوي الإعاقة بين عائلاتهم وأصدقائهم ومعلميهم الفخورين لعملهم الجاد وتفانيهم المتواصل طوال العام الدراسي.



وفي كلمته أمام الخريجين، سلط م.فهد عبدالرحمن العلي الضوء على أهمية التعليم ودوره في تحديد المسار للسنوات المقبلة، مع التركيز على المساهمات التي لا تقدر بثمن التي يمكن للطلاب تقديمها للمجتمع من خلال المعرفة والخبرات المكتسبة. وقال: «على الرغم من التحديات التي واجهتموها، فقد أظهرتم أنه بالعزيمة يمكنكم تحقيق جميع الأهداف التي خططتم لتحقيقها». وأضاف: لا نحتفل بإنجازاتكم الأكاديمية فحسب، بل أيضا بالعمل الجاد والجهد الدؤوب الذي أوصلكم إلى هذه اللحظة. وبالنيابة عن stc، أود أن أقول إننا فخورون بأن نشهد ما حققتموه من نجاح. ولهذا السبب نحن حريصون على دعم المبادرات التي تعمل على تمكين الأفراد وتعزيز مجتمع أكثر شمولا. فنحن نؤمن بأن مواهبكم الفريدة ستساهم في تمكين الابتكار وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا.



وتابع العلي: بينما تمضون قدما، تذكر أن رحلتكم لا تنتهي هنا. إنها مجرد بداية لتحديات وفرص جديدة. فإن المهارات التي تطورت ستخدمكم جيدا في جميع مساعيكم المستقبلية. والآن سيبدأ فصل جديد في حياتكم، حيث تتطلع إلى مواصلة رحلتكم التعليمية، ونحن نؤمن بقدرتكم على تحقيق إنجازات عظيمة.



واختتم قائلا: «بينما تخطون إلى المرحلة التالية من حياتكم، تذكروا أن المستقبل بين يديكم. فإمكانياتكم لا حدود لها، وكونوا على ثقة بان stc ستستمر في دعمكم في كل خطوة من الطريق. تهانينا على إنجازاتكم، وأتمنى أن تستمروا في إلهامنا جميعا بتفانيكم. فاسعوا دائما لأن تكونوا أفضل نسخة من أنفسكم، ولا تدعوا أي عائق يمنعكم من تحقيق أهدافكم. فعلى الرغم من انه قد تكون الرحلة صعبة، ولكن ثمارها لا تقدر بثمن».



وكبادرة تقدير لأدائهم، قامت stc بتوزيع الهدايا التذكارية، حيث كان حفل التخرج هذا العام بمنزلة علامة بارزة جمع طلابا من 12 مدرسة مختلفة في الكويت، كجزء من مبادرة وزارة التربية والتعليم لإنشاء منصة مشتركة للاحتفال بنجاحهم.



وفي تعليقها على رعاية stc للحفل، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: «نحن فخورون حقا بأن نشهد مستوى التميز الأكاديمي الذي تمكن هؤلاء الطلاب من تحقيقه من خلال العمل الجاد والتفاني والإرادة. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء مجتمع مزدهر، ونحن ملتزمون بدعم المبادرات التي توفر فرصا متساوية لجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم البدنية».



وأضافت الجاسم: في stc، نسعى جاهدين لتعزيز بيئة شاملة، حيث يتمتع كل فرد بفرصة التفوق والمساهمة في مجتمعه والتي تتماشى مع أهداف stc للتنمية المستدامة والتي تشمل تمكين الجميع للتعليم الجيد.