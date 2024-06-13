لافي السبيعي: حريصون على تطوير مهارات وقدرات الموظفين بدورات تدريبية متخصصة



دارين العلي



افتتح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري صباح أمس مكتب خدمة العملاء في مركز الحكومة مول في مدينة جابر الأحمد بحضور عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات. واطلع بوشهري خلال جولته في المركز على سير العمل، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة ومتابعة منظومة العدادات الذكية في المركز، مثمنا جهود قطاع خدمة العملاء والدور الكبير الذي يؤديه في توفير مختلف الخدمات إلى المواطنين وتحويل تلك الخدمات إلكترونيا.



وزار بوشهري مركز التدريب في المكتب الذي يتسع لـ 52 موظفا ويمكن استغلاله من مختلف القطاعات في الوزارة، حيث أكد أهمية المراكز التدريبية التي ينشئها قطاع خدمة العملاء التابع للوزارة، داعيا إلى استغلال تلك المراكز في توعية سكان المناطق بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.



وأشار إلى أهمية أن يتم توجيه القطاعين الصناعي والتجاري بتشغيل المكيفات على درجات 25 مئوية خلال فترات الذروة التي تمتد من 11صباحا حتى الرابعة عصرا، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير خدماتها إلى مختلف القطاعات ولكن ينبغي أن يساهم الترشيد في تخفيف الأحمال خلال فترات الذروة بنسبة



تقارب 30%. وفي سياق متصل، وجه بوشهري خلال جولته مدير إدارة محطات تعبئة المياه في وزارة الكهرباء والماء، م. فلاح السبيعي لدراسة إمكانية أن يتم تخزين المياه المعالجة الثلاثية التي تنتجها وزارة الأشغال في محطات تعبئة المياه المنتشرة على مستوى المحافظات لاستغلالها في الزراعات التجميلية على الطرق وفي المناطق وحل أزمة موت تلك الزراعات.



وقال إن هذا المقترح من شأنه أن يوفر تلك المياه بالقرب من تلك المناطق ويتم استغلالها عبر تناكر مخصصة لنقلها، مما يوفر على الدولة إنشاء محطات أخرى متخصصة لنوعية تلك المياه، ويوفر تلك المياه على مدار اليوم للزراعات التجميلية.



ودعا إلى سرعة إنجاز تلك الدراسة وبيان مدى إمكانية تطبيق تلك الفكرة في المحطات، خاصة أن البلاد متقدمة في عمليات تخزين المياه العذبة وتوزيعها.



من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فلاح المطيري حرص القطاع على تطوير مهارات وقدرات موظفيه من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، موضحا أن افتتاح مركز التدريب في منطقة جابر الأحمد يعد دليلا واضحا على اهتمام الوزارة بتنمية قدرات الكوادر الوطنية، إذ تم إعداده الإعداد الأمثل بأحدث تقنيات التدريب الحديثة.



وأشار المطيري إلى مواصلة افتتاح مراكز خدمة العملاء في جميع المناطق، لاسيما النائية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين من جهة، وزيادة نسب التحصيل من جهة أخرى.